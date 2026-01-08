“대마 비싸서 키워 폈다”…30대 작가의 이중생활

방금 들어온 뉴스

“대마 비싸서 키워 폈다”…30대 작가의 이중생활

강남주 기자
입력 2026-01-08 11:21
수정 2026-01-08 13:49
세관 당국, 검찰에 불구속 송치

대마 재배 현장. 인천공항세관 제공
대마 재배 현장. 인천공항세관 제공


태국에서 대마 씨앗을 밀수입해 집에서 재배한 30대 프리랜서 작가가 검거됐다.

인천공항본부세관은 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 프리랜서 작가 A(34)씨를 검찰에 불구속 송치했다고 8일 밝혔다.

A씨는 대마초 등을 밀수입하고 자택에서 재배한 혐의를 받고 있다.

세관 당국은 지난해 8월 태국 치아마이발 항공편으로 입국하던 A씨에 대해 정밀검색을 실시해 기내용 가방 지퍼백에 밀봉한 대마초·대마젤리·대마씨앗 등 총 138g을 적발하고, 현장에서 A씨를 긴급 체포했다.

이후 경기 군포시에 있는 A씨 자택을 압수수색한 결과 그가 자택에서 대마초를 재배한 사실을 밝혀냈다. 그는 태국에서 대마초 씨앗을 들여와 방 안에 알루미늄 재질로 된 암막텐트를 설치하고 그 안에서 대마초를 재배한 것으로 파악됐다.

A씨는 프리랜서 작가로 활동하면서 과거에도 동종 범죄로 처벌받은 전력이 있었으나 작품 활동을 이유로 대마를 지속적으로 흡연해 온 것으로 조사됐다.

세관 관계자는 “피의자는 대마초 구매 비용에 부담을 느껴 태국을 직접 방문해 대마 씨앗을 밀수했다”며 “대마초 재배 규모를 확대할 목적으로 씨앗을 추가로 밀수한 것으로 드러났다”고 말했다.
강남주 기자
