[포토] 추위엔 온천 족욕이 최고

7일 오후부터 북서쪽에서 찬 바람이 불면서 점차 추워진다.우리나라 북쪽 대기 상층에 기압골이 지나가고 있으며, 이 기압골 뒤쪽으로 북서쪽에서 내려오는 찬 공기가 중국 북부지방에 자리한 고기압 가장자리를 타고 우리나라로 유입될 예정이다.이날 아침 기온은 내륙을 중심으로 영하 5도 안팎을 나타내며 전날보다 5도 정도 높았다.이날 낮 최고기온은 0∼10도일 것으로 예상된다.8일은 아침 최저기온이 영하 14∼영하 2도까지 떨어지고 낮 최고기온도 영하 3∼5도에 머무는 등 예년 이맘때와 기온이 비슷하거나 약간 낮겠다.기온이 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 낮은 상황은 9일 아침(최저 영하 12∼영하 3도)까지 유지되다가 9일 낮(최고 2∼9도)부터 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준으로 기온이 오르겠다.이날 전국적으로 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 불겠다.강풍은 추위를 부추기는 한편 화재 위험성을 키우겠다.서울과 경기내륙 일부, 강원동해안·산지, 전남동부, 영남 등은 건조특보가 오랫동안 해제되지 않고 유지되고 있어 이 지역들에선 불이 나지 않게 각별히 조심해야 한다.