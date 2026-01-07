[포토] 추위엔 온천 족욕이 최고

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[포토] 추위엔 온천 족욕이 최고

입력 2026-01-07 14:49
수정 2026-01-07 14:49
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0


7일 오후부터 북서쪽에서 찬 바람이 불면서 점차 추워진다.

우리나라 북쪽 대기 상층에 기압골이 지나가고 있으며, 이 기압골 뒤쪽으로 북서쪽에서 내려오는 찬 공기가 중국 북부지방에 자리한 고기압 가장자리를 타고 우리나라로 유입될 예정이다.

이날 아침 기온은 내륙을 중심으로 영하 5도 안팎을 나타내며 전날보다 5도 정도 높았다.

이날 낮 최고기온은 0∼10도일 것으로 예상된다.

8일은 아침 최저기온이 영하 14∼영하 2도까지 떨어지고 낮 최고기온도 영하 3∼5도에 머무는 등 예년 이맘때와 기온이 비슷하거나 약간 낮겠다.

기온이 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 낮은 상황은 9일 아침(최저 영하 12∼영하 3도)까지 유지되다가 9일 낮(최고 2∼9도)부터 평년과 비슷하거나 조금 높은 수준으로 기온이 오르겠다.

이날 전국적으로 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 불겠다.

강풍은 추위를 부추기는 한편 화재 위험성을 키우겠다.

서울과 경기내륙 일부, 강원동해안·산지, 전남동부, 영남 등은 건조특보가 오랫동안 해제되지 않고 유지되고 있어 이 지역들에선 불이 나지 않게 각별히 조심해야 한다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
8일 아침 최저기온과 낮 최고기온은 평년 대비 어떤가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로