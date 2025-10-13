해진공, ‘친환경 SLL 선박금융’ 보증 제공… “해운업 ESG 전환 마중물”

이미지 확대 ESG 연계 대출 보증 대상 유코카캐리어스 자동차운반선 3척 중 1척 MORNING POST호의 모습. 해진공 제공 닫기 이미지 확대 보기 ESG 연계 대출 보증 대상 유코카캐리어스 자동차운반선 3척 중 1척 MORNING POST호의 모습. 해진공 제공

이미지 확대 해당 ESG 연계 대출 보증 구조도. 해진공 제공 닫기 이미지 확대 보기 해당 ESG 연계 대출 보증 구조도. 해진공 제공

한국해양진흥공사(사장 안병길, 이하 해진공)가 해운 산업의 친환경 전환을 유도하기 위해 국내 처음으로 지속가능성연계대출(SLL) 선박금융에 대한 보증을 제공했다고 13일 밝혔다.해진공의 이번 보증은 국내 시중은행이 주도하는 선박금융에 SLL 구조를 접목해 지원한 첫 사례로, 민간 금융기관의 ESG(환경·사회·지배구조) 금융 참여를 촉진하는 마중물 역할을 할 것으로 기대된다.해진공은 지난달 24일 유코카캐리어스(선사)와 하나은행(대주)이 체결한 선박금융에 대해 보증(원금의 95%)을 제공하며 거래 안정성을 높였다. 이번 금융은 유코카캐리어스가 보유한 자동차운반선 3척에 대한 약 1억 3500만 달러 규모의 대출에 적용된다.특히 이 대출은 SLL 구조를 채택했다. SLL은 대출을 받은 선사가 온실가스 감축, 에너지 효율 개선 등 사전에 정한 친환경 목표를 달성하면 대출 금리가 인하되는 인센티브형 금융상품이다. 선사는 실질적인 금융 비용 절감 효과를 얻고, 금융기관과 보증기관(해진공)은 해운 산업의 친환경 전환에 기여하는 역할을 수행하게 된다. 목표 달성 여부는 매년 외부 전문기관의 엄격한 검증 절차를 거쳐 판단된다.이번 거래는 해운 선박금융 분야에서 하나은행이 SLL 구조를 도입한 국내 시중은행 최초의 사례라는 점에서 의미가 깊다는 게 해진공의 설명이다. 해진공의 보증을 통해 금융 리스크를 분담함으로써 민간 금융기관이 ESG 혁신 금융에 적극적으로 참여할 수 있는 계기가 마련된 것이다.윤상호 해진공 해양금융본부장은 “이번 보증은 단순한 금융 지원을 넘어 해운 산업에서 친환경 전환을 실질적으로 유도할 수 있는 구조를 마련했다는 점에서 의미가 크다”며 “유코카캐리어스, 하나은행과의 협력을 통해 해진공이 선박금융의 ESG 혁신 과정에 동참하게 된 것을 뜻깊게 생각한다”고 밝혔다.해진공은 이번 보증을 시작으로 ‘ESG 연계 선박금융’ 지원에 첫발을 내디뎠다. 향후 내부 제도 정비를 통해 보증뿐만 아니라 ‘ESG 연계 구조의 선박 투자’까지 지원을 확대한다는 계획이다. 이를 통해 친환경 선박 프로젝트 지원을 강화하고, 지속가능성을 반영한 다양한 금융구조를 선도적으로 활용해 해운금융 시장을 이끌어 나갈 방침이다.