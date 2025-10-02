연휴 코앞 공항 노조 ‘무기한 총파업’… 승객 불편 우려

방금 들어온 뉴스

연휴 코앞 공항 노조 ‘무기한 총파업’… 승객 불편 우려

김우진 기자
김우진 기자
입력 2025-10-01 18:14
수정 2025-10-01 18:14
15곳 자회사 직원 2000여명 참여
4조 2교대 개편 등 인력 충원 요구
필수 분야 유지… 대체 인력 투입

민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부 노조원들이 1일 인천공항 제1여객터미널에서 열린 총파업 결의대회에서 구호를 외치고 있다. 뉴시스
민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부 노조원들이 1일 인천공항 제1여객터미널에서 열린 총파업 결의대회에서 구호를 외치고 있다.
뉴시스


추석 연휴를 앞두고 인천·김포국제공항 등 전국 15곳 공항 노동자들이 소속된 전국공항노동자연대가 1일부터 무기한 총파업에 돌입했다. 공항은 필수 유지 인력이 법적으로 정해져 있는 데다 대체 인력도 투입될 예정인 만큼 항공기 운항은 차질이 없을 것이라는 게 공항공사의 입장이다. 하지만 연휴인 2~12일 전국 공항에 약 526만명의 승객이 몰릴 것으로 예상되는 만큼 파업이 길어지면 혼란이 예상된다.

전국공항노동자연대는 “산재 사망과 뇌심혈관, 난임·유산 등을 초래하는 현행 3조 2교대의 근무를 4조 2교대로 개편하는 등 필요 인력 충원이 이뤄져야 한다”며 이날 오전 6시부터 파업에 돌입했다. 이들은 인천공항공사와 한국공항공사의 자회사 소속으로 전국 공항 15곳의 교통 관리, 환경 미화, 시설 관리, 터미널 운영 등을 담당한다.

자회사 직원 약 1만 5000명 중 파업에 동참한 노동자는 약 2000명이다. 성영일 공공운수노조 인천공항지역지부 운송지회장은 “인천공항 4단계 확장으로 업무량이 기하급수적으로 늘어났다”며 “그에 따라 인력을 증원해달라는 요구가 무리한 요구인가”라고 주장했다.

공항공사 측은 대체 인력을 투입해 탑승객 수속, 항공기 운항 등에 차질이 빚어지지 않도록 하겠다는 입장이다. 탑승교 운영 업무 등 항공기 운항과 밀접한 업무는 필수 인력을 유지해야 하고, 보안 검색 인력은 이번 파업에 참여하지 않았다. 다만, 올 추석 연휴가 개천절과 한글날 등이 겹쳐 장기간이란 점이 변수다. 인천공항공사 관계자는 “연휴가 길고, 한 달 앞으로 다가온 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에도 대비해야 하는 만큼 파업을 자제해달라”고 밝혔다.

김우진 기자
2025-10-02 12면
