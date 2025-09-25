자치단체 온라인 쇼핑몰, 추석 대목 판촉전 ‘후끈’

이미지 확대 경북도 ‘2025년 경북세일페스타 추석 명절 특별 기획전’ 포스타. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도 ‘2025년 경북세일페스타 추석 명절 특별 기획전’ 포스타. 경북도 제공

이미지 확대 강원더몰 추석 할인전 포스타. 강원자치도 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원더몰 추석 할인전 포스타. 강원자치도 제공

이미지 확대 경남도 ‘e경남몰’ 추석 기획전 포스터. 경남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경남도 ‘e경남몰’ 추석 기획전 포스터. 경남도 제공

추석 대목을 앞두고 지방자치단체들의 온라인 쇼핑몰 판촉전이 후끈 달아 오르고 있다. 지역 우수 농특산물과 중소기업 제품의 판로 확대와 소비 진작을 위한 고객 끌기 경쟁이 치열하게 전개되고 있다.경북도는 추석 명절을 맞아 ‘2025년 경북세일페스타 추석 명절 특별 기획전’을 온라인에서 개최한다고 25일 밝혔다. 지역 우수 중소기업 제품의 판로 확대와 소비 진작을 위해서다.이번 행사에는 쿠팡, 네이버, 11번가, G마켓, 롯데ON, 우체국쇼핑, 오아시마켓 등 국내 대표 온라인 유통채널 7개사가 함께 참여하며 오는 30일까지 진행된다.도내 500여 개 중소기업이 참여해 명절 선물 세트, 생활용품, 식품, 건강식품, 뷰티 등 다양한 품목을 선보인다. 특히 행사기간 참여기업 제품 구매 시 최대 30% 할인 쿠폰을 지원하며 제품당 최대 1만원까지 할인하는 등 특별 프로모션이 마련된다.경북 안동시는 공식 온라인 쇼핑몰 ‘안동장터’를 통해 10월 2일까지 ‘추석맞이 특별 이벤트’를 실시한다. 행사 기간 동안 전 상품이 10% 할인되고, 신규 회원 가입 고객에게는 5000원 쿠폰이 지급된다.경북 경산시의 온라인 쇼핑몰 ‘경산몰’도 추석 특별 이벤트를 진행한다. 지역에서 생산된 1300여 농특산물 및 가공품을 20% 이상 할인한다. 신규 회원 가입 시 선착순 100명을 대상으로 1만원 할인 쿠폰도 제공한다.강원도는 대표 온라인 쇼핑몰 ‘강원더몰’을 통해 ‘추석맞이 기획전’을 개최한다. 다음달 10일까지 진행될 이번 기획전에서는 선물 세트, 온 가족 먹거리 등 다양한 추석 특판 상품을 최대 66%까지 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 도내 18개 시군몰에서도 30~40%의 할인 기획전이 진행된다.경남도도 온라인 쇼핑몰 ‘e경남몰’의 전 상품 25% 할인 등 ‘추석 기획전’을 선보인다. 오는 30일까지 이어지는 이번 기획전은 전 상품(수산물 제외)을 대상으로 25% 할인 혜택(최대 2만 원, 매주 1회)을 제공한다. 수산물은 별도의 ‘추석 수산물 기획전’을 통해 30% 할인 혜택(최대 2만 원, 매주 1회)을 받을 수 있다.