경북 봉화 산타마을 찾은 백두대간 협곡열차 이용객 110만명 돌파

경북 봉화 산타마을 찾은 백두대간 협곡열차 이용객 110만명 돌파

김상화 기자
입력 2025-09-22 16:24
수정 2025-09-22 16:24
경북 봉화군과 한국철도공사 관계자들이 110만번째 백두대간 협곡열차 이용객을 환대하고 있다. 봉화군 제공
경북 봉화군과 한국철도공사 관계자들이 110만번째 백두대간 협곡열차 이용객을 환대하고 있다. 봉화군 제공


경북 봉화군은 백두대간 협곡열차(V-train)를 타고 분천역을 찾은 사람이 110만명을 넘겼다고 22일 밝혔다. 20013년 3월 개통 이후 12년여만이다.

분천역은 관광열차인 백두대간 협곡열차가 머물다 떠나는 곳으로 산타마을이 조성돼 있다. 백두대간 협곡의 비경을 한눈에 담을 수 있어 열차 여행의 명소로 꼽힌다.

관광 전용 열차인 백두대간 협곡열차는 영주역, 봉화역, 춘양역, 분천역, 양원역, 승부역, 철암역(강원도)을 잇는 27.7㎞ 구간을 하루 3차례 왕복 운행한다.

110만번째 열차 이용객은 영주에 사는 50대 여성으로 봉화군과 코레일이 준비한 작은 선물을 받았다.

봉화군 관계자는 “백두대간 협곡열차 이용객 110만명 돌파를 계기로 분천 산타마을과 연계한 관광이 더욱 활성화되기를 기대한다”고 말했다.
봉화 김상화 기자
위로