아들 흉기에 찔린 뒤 범행 숨기려 한 ‘모정’

울산지법, 존속살해미수 혐의 40대 아들에 징역 4년 6개월 선고

평소 어머니를 원망하던 중 잔소리까지 듣자 흉기로 찔러 살해하려 한 아들이 실형을 선고받았다.울산지법 형사11부(부장 박동규)는 존속살해미수 혐의로 재판에 넘겨진 40대 A씨에게 징역 4년 6개월을 선고했다고 21일 밝혔다.A씨는 지난 2월 울산 집에서 60대인 어머니에게 욕설하며 흉기로 찔러 살해하려 한 혐의로 기소됐다. 당시 A씨는 어머니에게 “술상을 차려달라”고 했으나 잔소리를 듣고는 화가 나 범행한 것으로 조사됐다.A씨는 9년 전 직장을 다니며 모은 2억원을 어머니를 통해 부동산에 투자했다가 분양 사기를 당하자 온라인 도박에 빠졌다. 지난해에는 직장에서 도박 문제로 해고당해 집에서 자주 술을 마시며 지내왔던 것으로 파악됐다.A씨는 평소 어머니를 원망해오다가 잔소리를 듣게 되면 술에 취해 어머니를 폭행하거나 행패를 부리는 일이 잦았고 흉기까지 휘둘렀다.범행 당일 어머니는 복부가 찔렸는데도 아들의 범행을 감추기 위해 바로 병원에 가지 않았고, 이틀이 지나 상태가 심각해지자 119를 통해 병원으로 옮겨져 응급수술을 받았다.재판부는 “피해자에게 심각한 상해와 후유증이 발생했다”며 “다만, 피고인이 범행을 모두 인정한 점, 우발적으로 범행한 점, 추가적인 공격을 하지는 않은 점 등을 참작했다”고 밝혔다.