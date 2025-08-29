부산항만공사, 2025 ESG 혁신 Week...9월1~5일

이미지 확대 부산항만공사 사옥 전경. 부산항만공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산항만공사 사옥 전경. 부산항만공사 제공

부산항만공사(BPA)가 다음달 1일부터 5일까지 일주일간 ‘2025 BPA ESG ․ 혁신 Week’를 개최한다고 29일 빍혔다.올해로 2회째를 맞는 이번 행사는 ‘BPA ESG, 0 to 100’을 주제로 진행된다. ‘0’은 환경 영향 최소화, ‘50’은 협력사 및 지역사회와의 상생․협력, ‘100’은 신뢰 구축을 의미한다.올해는 ESG경영의 중요성을 반영해 프로그램 규모를 대폭 확대했다. 지난해 6개 프로그램에서 올해는 9개가 늘어난 총 15개 프로그램을 마련하였다.특히, 4일에는 ‘제3회 지속가능 ESG경영 세미나’가 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린다.이번 세미나는 ‘ESG, 부산항의 지속가능 성장의 열쇠’를 주제로 진행되며, ESG경영, 무엇을 준비해야 하는가?,중견기업(테크로스) ESG 도입 사례, 중소기업(GSB솔루션) 안전경영 사례, 영화를 통한 인권 감수성 교육 등 4개 세션으로 구성된다.행사 기간 중 바자회(9/2), 폐자원 새활용 봉사(9/3~11/5), ESG 세미나(9/4), 혁신 디지털 워크숍(9/5)은 일반 시민들도 참여할 수 있다.