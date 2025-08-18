부산환경공단 남녀 세팍타크로팀, 시도 대항 선수권 대회 레구 우승

부산환경공단 남녀 세팍타크로팀, 시도 대항 선수권 대회 레구 우승

구형모 기자
입력 2025-08-18 13:43
수정 2025-08-18 13:43
이미지 확대
2025 시·도 대항 세팍타크로 선수권 대회에서 레구 우승을 차지한 부산환경공단 남녀 세팍타크로팀. 부산환경공단 제공
2025 시·도 대항 세팍타크로 선수권 대회에서 레구 우승을 차지한 부산환경공단 남녀 세팍타크로팀. 부산환경공단 제공


부산환경공단 남녀 세팍타크로팀이 대전 대덕문화체육관에서 열린 ‘2025 시·도 대항 세팍타크로 선수권 대회’에서 남자팀 레구(3인), 여자팀 레구(3인) 경기 우승을 했다고 18일 밝혔다.

이미지 확대
2025 시·도 대항 세팍타크로 선수권 대회 경기 중인 부산환경공단 세팍타크로팀의 모습. 부산환경공단 제공
2025 시·도 대항 세팍타크로 선수권 대회 경기 중인 부산환경공단 세팍타크로팀의 모습. 부산환경공단 제공


공단 남자 세팍타크로팀은 지난 14일 펼쳐진 레구 결승전에서 고양시청을 만나 2-0(15:12 승, 15:11 승)로 승리를 차지했다. 여자팀은 14일 레구 결승전에서 인천시체육회에 2-0(15:12 승, 15:8 승)로 승리하였다. 공단 세팍타크로팀을 이끄는 곽성호 감독과 PINPORN 코치는 각각 이번 대회에서 최우수 지도자상 남, 여 부문에 선정되었다.

구형모 기자
