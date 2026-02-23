與권칠승 “자리는 바람과 같아…자만하는 순간 사고 난다”

중기부 장관, 민주당 수석대변인 지내

김영진(오른쪽) 더불어민주당 의원이 지난 22일 권칠승 의원의 출판기념회 본행사인 토트콘서트 게스트로 나와 발언하고 있다. 김 의원은 권 의원을 '스텔스 폭격기'로 소개하며 "요란한 정치권에서 보이지 않는 곳을 파고들어 묵묵히 전쟁을 승리로 이끄는 전략 무기"라고 했다. 권칠승 의원실 제공

이동학(왼쪽) 전 더불어민주당 최고위원이 지난 22일 경기아트센터에서 열린 권칠승 의원 출판기념회 토크콘서트에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 이 최고위원, 권 의원, 김영진 의원. 권칠승 의원실 제공

권칠승(3선·경기 화성병) 더불어민주당 의원은 ‘대변인의 난중일기’ 출판기념회에서 “자리는 바람과 같다”고 했다.권 의원은 지난 22일 경기 수원 경기아트센터에서 열린 출판기념회에서 “바람은 지나가고 빈 의자만 남는다”며 “내가 잘나서 앉은 자리라 자만하는 순간 사고가 난다”고 말했다. 이어 “그 자리가 나에게 요구하는 역할이 무엇인지 정확히 알고, 묵묵히 성과를 내는 것이 정치인의 진짜 소양”이라고 했다.경기지사 출마를 선언한 권 의원은 문재인 정부 중소벤처기업부 장관을 지냈고 이재명 대통령의 더불어민주당 당대표 시절 수석대변인을 지냈다. 권 의원이 이번에 펴낸 저서 ‘대변인의 난중일기’는 윤석열 정권에 맞서 최전선에서 싸워온 과정을 담았다. 권 의원은 “정치는 종종 기억 위에 군림하려 하지만 기록 앞에서는 겸손해 진다”며 “기억이 아닌 기록을 남기고 싶었다”라고 집필 의도를 밝혔다.이날 행사에는 정청래 대표, 조정식 대통령 정무특보, 한병도 원내대표 등 전현직 의원 30여명과 함께 김동연 경기지사 등 경기도 주요 인사도 참석했다. 정 대표는 권 의원의 수석대변인 시절을 회상하며 “누구보다 침착하고 예리한 안목을 가진 사람”이라고 했고, 조 특보는 “윤석열 정권의 탄압에서 이재명 대표를 최일선에서 지켜낸 인물”이라고 평가했다.이어진 토크콘서트에서 게스트로 나온 김영진 의원은 권 의원을 ‘스텔스 폭격기’에 비유하며 “요란한 정치권에서 보이지 않는 곳을 파고들어 묵묵히 전쟁을 승리로 이끄는 전략 무기로 어떤 자리든 당의 승리를 견인할 철저히 준비된 사람”라고 했다.