[속보] 정청래 “지선 전 합당 논의 중단…혁신당에 통합추진위 제안”

이미지 확대 더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당 논의를 주제로 비공개로 열린 의원총회를 마친 뒤 당 대표실을 향해 이동하고 있다. 2026.2.10 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 정청래 대표가 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당 논의를 주제로 비공개로 열린 의원총회를 마친 뒤 당 대표실을 향해 이동하고 있다. 2026.2.10 안주영 전문기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정청래 더불어민주당 대표가 10일 최고위원회의 결과 조국혁신당과의 합당 논의를 6월 지방선거 이후로 미루기로 했다고 밝혔다.정 대표는 최고위 직후 “더 이상의 혼란을 막아야 한다는 당 안팎의 여론을 무겁게 받아들이지 않을 수 없었다”며 “지방선거 전 합당 논의를 중단한다”고 말했다. 그러면서 “혁신당에도 연대와 통합을 위한 연대혁신위원회 구성을 제안한다”고 했다. 이어 “지방선거 이후 위원회 중심으로 통합을 추진하겠다”는 뜻을 밝혔다.정 대표는 또 “통합 논란보다 화합이 더 시급하다고 생각했다. 그간 통합 과정에 있던 모든 일들은 저의 부족함 때문”이라며 “국민 여러분과 당원들, 혁신당 당원들께 사과드린다”고 했다. 이어“앞으로 민주당 지도부는 더욱 단결하고 더 낮은 자세로 지방선거 승리, 이재명 정부 성공을 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 했다.