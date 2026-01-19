‘독립기념관 사유화’ 김형석 관장 해임 건의안 이사회 통과

이사회 참석자 12명 중 10명 ‘찬성’

이미지 확대 김형석 독립기념관장. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 김형석 독립기념관장. 뉴시스

2026-01-20 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

독립기념관 사적 사용 논란을 일으키며 여권의 사퇴 압박을 받아온 김형석 독립기념관장에 대한 해임 건의안이 19일 이사회를 통과했다. 윤석열 정부 때 임명된 김 관장은 임기를 절반도 채우지 못하고 해임 수순을 밟게 됐다.독립기념관 이사회는 이날 독립기념관에서 긴급 이사회를 개시하고 김 관장에 대한 해임 건의안을 가결했다. 이사회는 김용만·문진석·송옥주 더불어민주당 의원 등 독립기념관 이사 6명의 요구로 소집됐다.재적인원 15명 중 배준영(국민의힘 의원)·박이택 이사를 제외한 13명이 참석했고, 이 가운데 김 관장을 제외한 12명 중 10명 찬성으로 해임건의안이 가결됐다. 이후 국가보훈부 장관이 대통령에게 해임을 제청하고, 대통령이 이를 재가하면 김 관장은 해임된다. 독립기념관 관장의 임기는 3년이다. 김 관장은 지난 2024년 8월 8일 임명돼 임기를 약 1년 반 가량 남겨둔 상태다.김 관장은 이사회 결정 직후 입장문을 내고 “독립기념관장으로서 법령이나 정관을 중대하게 위반한 사실은 없다”며 “특정감사가 실체적 사실과 무관하게 관장 해임을 목적으로 진행됐다”고 강조했다. 반면 이사회 소속 문 의원은 “다시는 그릇된 역사 의식을 가진, 이른바 뉴라이트 계열 인사들이 독립기념관에 발을 붙이지 못하도록 이사회가 최선을 다해 막아내겠다”고 밝혔다.앞서 보훈부는 지난 13일 김 관장에 대한 특별감사 결과를 공개했다. 감사 결과에는 기본재산 무상임대, 금품 수수와 기부금품 모집, MR독립영상관 상영, 종교 편향적인 기념관 운영 등 14개 분야 비위 내용이 적시됐다. 감사 결과를 통보받은 김 관장은 판단이 부당하다며 이의를 제기했지만 모두 기각됐다.김 관장은 지난해 8월 15일 광복 80주년 기념식에서 ‘광복은 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물’이라고 주장해 논란을 일으키며 광복회 등 시민단체와 여권 등으로부터 사퇴 요구를 받아왔다.