‘독립기념관 사유화’ 김형석 관장 해임 건의안 이사회 통과

이사회 참석자 12명 중 10명 ‘찬성’문진석 이사 “뉴라이트 인사 차단”
보훈부 장관 제청·대통령 재가 남아
金 “해임 목적으로 부당 감사 진행”
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김형석 독립기념관장. 뉴시스
독립기념관 사적 사용 논란을 일으키며 여권의 사퇴 압박을 받아온 김형석 독립기념관장에 대한 해임 건의안이 19일 이사회를 통과했다. 윤석열 정부 때 임명된 김 관장은 임기를 절반도 채우지 못하고 해임 수순을 밟게 됐다.
독립기념관 이사회는 이날 독립기념관에서 긴급 이사회를 개시하고 김 관장에 대한 해임 건의안을 가결했다. 이사회는 김용만·문진석·송옥주 더불어민주당 의원 등 독립기념관 이사 6명의 요구로 소집됐다.
재적인원 15명 중 배준영(국민의힘 의원)·박이택 이사를 제외한 13명이 참석했고, 이 가운데 김 관장을 제외한 12명 중 10명 찬성으로 해임건의안이 가결됐다. 이후 국가보훈부 장관이 대통령에게 해임을 제청하고, 대통령이 이를 재가하면 김 관장은 해임된다. 독립기념관 관장의 임기는 3년이다. 김 관장은 지난 2024년 8월 8일 임명돼 임기를 약 1년 반 가량 남겨둔 상태다.
김 관장은 이사회 결정 직후 입장문을 내고 “독립기념관장으로서 법령이나 정관을 중대하게 위반한 사실은 없다”며 “특정감사가 실체적 사실과 무관하게 관장 해임을 목적으로 진행됐다”고 강조했다. 반면 이사회 소속 문 의원은 “다시는 그릇된 역사 의식을 가진, 이른바 뉴라이트 계열 인사들이 독립기념관에 발을 붙이지 못하도록 이사회가 최선을 다해 막아내겠다”고 밝혔다.
앞서 보훈부는 지난 13일 김 관장에 대한 특별감사 결과를 공개했다. 감사 결과에는 기본재산 무상임대, 금품 수수와 기부금품 모집, MR독립영상관 상영, 종교 편향적인 기념관 운영 등 14개 분야 비위 내용이 적시됐다. 감사 결과를 통보받은 김 관장은 판단이 부당하다며 이의를 제기했지만 모두 기각됐다.
김 관장은 지난해 8월 15일 광복 80주년 기념식에서 ‘광복은 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물’이라고 주장해 논란을 일으키며 광복회 등 시민단체와 여권 등으로부터 사퇴 요구를 받아왔다.
2026-01-20 6면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지