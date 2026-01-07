정치 새해 인사 나누는 추미애·나경원 안주영 기자 입력 2026-01-07 14:58 수정 2026-01-07 14:58 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/01/07/20260107500145 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 7일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 위원장과 나경원 국민의힘 의원이 새해인사를 나누고 있다.2026.1.7안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 7일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 위원장과 나경원 국민의힘 의원이 새해인사를 나누고 있다.2026.1.7안주영 전문기자 7일 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 추미애 위원장과 나경원 국민의힘 의원이 새해인사를 나누고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지