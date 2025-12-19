선교사 자녀가 주한 가나대사 된 기막힌 사연

주한 가나대사 된 가나 이민 1.5세 최고조 대사 인터뷰

이미지 확대 올해 10월 한국에 부임한 최고조 주한 가나대사는 17일 서울 용산구 주한 가나대사관에서 서울신문과 인터뷰를 가졌다.

김종선 기자 닫기 이미지 확대 보기 올해 10월 한국에 부임한 최고조 주한 가나대사는 17일 서울 용산구 주한 가나대사관에서 서울신문과 인터뷰를 가졌다.

김종선 기자

이미지 확대 이재명 대통령과 주한 가나 대사. 연합뉴스. 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 주한 가나 대사. 연합뉴스.

이미지 확대 가나 중학교에서 친구들과 함께 어울리는 중학생 시절 최고조.

최고조 주한 가나대사 제공 닫기 이미지 확대 보기 가나 중학교에서 친구들과 함께 어울리는 중학생 시절 최고조.

최고조 주한 가나대사 제공

이미지 확대 최고조 주한 가나대사는 17일 서울 용산구 주한 가나대사관에서 가진 인터뷰에서 “한국과 가나 정상이 만나 문화 교류, 사업 발전 노하우 공유, 광물 개발 협력을 논의한다면 자연스럽게 동반자 관계로 발전하지 않을까 생각한다”고 강조했다.

김지현 인턴기자 닫기 이미지 확대 보기 최고조 주한 가나대사는 17일 서울 용산구 주한 가나대사관에서 가진 인터뷰에서 “한국과 가나 정상이 만나 문화 교류, 사업 발전 노하우 공유, 광물 개발 협력을 논의한다면 자연스럽게 동반자 관계로 발전하지 않을까 생각한다”고 강조했다.

김지현 인턴기자

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구 주한 가나 대사관. 집무실에 앉은 남자의 얼굴은 영락없는 한국인이었다. 최고조(Kojo Choi·48) 주한 가나 대사. 가나식 이름 ‘코조 초이’를 한국식으로 뒤집자 우연히도 ‘절정’을 뜻하는 단어가 됐다. 최 대사는 과거 정의용 전 외교부 장관과의 식사자리에서 이 조합을 알게 됐다고 한다. 당시 정 전 장관은 ‘코조 초이’라고 적힌 최 대사의 영문 명함을 보고 “이름을 참 잘 지었다. 최고조, 이건 한국 이름”이라며 감탄했다고. 이를 계기로 최 대사는 한국에서 ‘최고조’라는 이름으로 활동하고 있다.1977년 강원도 춘천에서 태어난 최 대사는 가나에서 통신과 핀테크 사업으로 성공한 기업인 출신이다. 가나의 다섯 대통령 중 네 명의 자녀와 친분을 쌓았고, 역대 대통령들의 자문과 통역을 맡기도 했다. 최 대사는 가나 민정 출범 이후 첫 아시아계 대사로 임명됐다.선교사인 아버지가 가나행을 결심했을 때, 중학교 2학년을 마친 그에게 선택지는 없었다. 낯선 아프리카 땅, 학교에서 유일한 동양인. 어려움이 없었다면 거짓말일 것이다. 그러나 최 대사는 이를 차별이나 편견으로 받아들이지 않았다.그는 가나 사회에 완전히 녹아들었다. 현지 음식을 손으로 먹기도 하고, 친구들과 같은 그릇에서 음식을 나눠 먹으며 유대감을 쌓았다.최 대사는 2009년 척수종양으로 한국에서 수술을 받았다. 봉사에 필요할 것 같아 회복 기간 동안 침술을 배웠다. 관련된 해외 자격증도 땄다. 이것이 기회가 되어 가나 대통령과 영부인들의 건강 관리를 도왔고, 그들과 더 가까운 관계를 맺게 됐다.30여년을 가나에서 살며 두 나라를 모두 품게 된 최 대사는 한국과 가나의 공통점으로 두 가지를 꼽았다. 첫째는 신앙심이다.두 번째는 가족 중심의 사회 구조다.이런 공통점 때문일까. 최근 가나에서 한류 영향력은 예상을 뛰어넘는다. 대사로 임명된 후 그는 SNS에서 가나 현지 여성들에게 ‘아저씨’, ‘오빠’로 불린다고 한다. 가나 공영 TV는 한때 남미 드라마를 주로 방영했지만, 지금은 한국 드라마로 편성표가 채워진다. 주가나 한국대사관이 매년 여는 K팝 대회에는 수많은 참가자가 몰린다.최 대사는 가나에도 한류에 버금가는 잠재력이 있다고 봤다.최 대사는 가나의 원석 같은 재능이 한국의 체계적인 시스템과 만나기를 기대하고 있다. 문화 교류를 넘어 경제 협력 역시도 확장할 수 있다는 것이 그의 생각이다.최 대사는 한국 기업과 정부, 그리고 청년에게 아프리카 진출을 적극 권했다. 청년들에게는 장기적 안목을 주문했다. 그는이라고 조언했다.기업들에게는 컨소시엄 방식을 제안했다.정부 차원에서는 희토류 등 핵심 자원 확보를 위한 장기적 접근을 강조했다. 그는 과거 한국의 실패 경험을 환기시켰다.그러면서 최 대사는 거듭 ‘관계’를 강조했다.최 대사의 이런 철학은 그의 임기 목표에도 고스란히 담겨 있다. 2027년 한-가나 수교 50주년을 계기로 양국 관계를 새로운 단계로 끌어올리는 것이다.그는 이를 위해 이재명 대통령과 존 마하마 가나 대통령의 상호 국빈 방문을 최우선 과제로 꼽았다.