김용범 “李 대통령 ‘정상회담 못해도 괜찮다. 무리하게 사인할 수 없다’고 해’”

“합의문 최종 발표 안 됐지만, 성과가 훨씬 많아”

“대미투자 3500억 달러 투자, 양국 간 상당한 이견”

“마스가·광우병 사진 아이디어 실무진에 포상 준비”

이미지 확대 한미 정상회담 관련 브리핑 하는 김용범 정책실장 김용범 정책실장이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 프레스센터 내 중앙기자실에서 한미 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다.

워싱턴DC 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 한미 정상회담 관련 브리핑 하는 김용범 정책실장 김용범 정책실장이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 프레스센터 내 중앙기자실에서 한미 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다.

워싱턴DC 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김용범 대통령실 정책실장이 한미정상회담에서 진행한 대미 투자펀드 협상 과정에서 “대통령께서 정상회담을 못 해도 괜찮으니 무리한 것에 사인할 수 없다고 했다”고 전했다.김 실장은 1일 유튜브 ‘매불쇼’에 출연해 “미국은 정상회담을 계기로 어떻게든 우리를 (협상안에) 사인하게 만들려고 압력을 가했다”면서 이렇게 밝혔다.김 실장은 “일본에 갈 때만 해도 일본만 (정상회담을) 하고 올 수도 있다고 생각할 정도로 긴박했다”며 한미 정상회담을 앞두고 당시의 긴박했던 상황을 전했다. 그는 “조현 외교부 장관이 (미국에) 미리 가는 것에 대한 보도들도 있었지만 매우 살얼음판을 걷는 상황에서 정상회담이 열렸고 기대 이상의 성과를 냈다”며 “그날 아침 트루스소셜도 하나의 돌발이었지만 그보다 실제로 밑에서는 긴장감이 (더) 높은 상황에서 열렸다”고 뒷이야기를 밝혔다.김 실장은 아직까지 한미 정상회담의 공동 합의문이 나오지 않고 있는 배경에 대해서는 “전체 합의문 같은 경우에도 그쪽(미국)에 강한 의견들이 있어서 아직 최종 발표도 안 되고 있는 측면이 있지만 성과가 훨씬 많다”고 강조했다. 그러면서 우리나라의 대미 투자액 3500억 달러를 어떤 구조로 운영할지에 대한 양국 간의 상당한 이견이 있다고 덧붙였다.다만, 김 실장은 “기업 입장에서는 답답하다. 일본과 비슷한 환경인데 제가 일본 쪽 돌아가는 것도 실시간 체크하지만 일본은 우리보다 훨씬 여유 있는 나라다. 국부도 크고 외환보유고도 크다”고 했다. 이어 “일본이 우리보다 좀 더 여유 있어 보이지만 우리가 훨씬 생각할 게 많다. 자동차 관세도 중요하지만 더 큰 걸 종합적으로 따져보고 해야 한다. 섣불리 서명하기 어렵다”고 토로했다.김 실장은 삼성전자와 SK하이닉스가 중국 법인에 첨단 반도체 장비를 반입할 때 승인을 거치게 한 미국 상무부 결정에 대해서도 지적했다. 김 실장은 “최악의 경우 장비를 안 들여보내서 기업들이 빠지면 중국은 이 대신 잇몸이라도 만들어 낼 것”이라며 “그러면 미국의 통제권은 더 사라지는 것”이라고 지했다.한편, 김 실장은 이번 한미 관세 협상 타결에서 주요 아이디어를 낸 직원들에 대해서 포상을 준비하고 있다고도 했다. 그는 “(관세 협상이) 타결되고 실무적으로 대통령께서 표창하자고 해서 마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 아이디어를 낸 쪽과 (협상장에) 광우병 사진을 가져가라고 아이디어를 낸 수습 사무관을 찾아서 보상하려고 준비 중”이라며 “부친상에도 불구하고 워싱턴에 남아 협상한 공무원도 포상을 준비하고 있다”고 밝혔다.