[속보] 트럼프, 정상회담 앞두고 "韓서 숙청 또는 혁명 일어나는 듯…사업 못해"

방금 들어온 뉴스

[속보] 트럼프, 정상회담 앞두고 “韓서 숙청 또는 혁명 일어나는 듯…사업 못해”

이보희 기자
입력 2025-08-25 22:51
수정 2025-08-25 23:10
대통령실 “확인해봐야 할 상황”

이미지 확대
도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스


도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 한미정상회담을 앞두고 “한국에서 숙청 또는 혁명”이 일어나는 것처럼 보인다는 글을 올렸다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가? 숙청(purge) 또는 혁명(revolution)처럼 보인다”라며 “우리는 그것을 수용할 수 없고, 거기서 사업할 수 없다”고 말했다.

이어 “나는 오늘 새 대통령(이재명 대통령)을 백악관에서 만난다”며 “이 문제에 관심을 가져 주어 감사하다”고 전했다.

이미지 확대
트럼프 트루스소셜 캡처
트럼프 트루스소셜 캡처


대통령실은 트럼프 대통령의 이 같은 발언에 대해 상황을 파악해보겠다는 입장을 밝혔다.

강유정 대변인은 이날 오전 미국 워싱턴DC에 마련된 프레스센터에서 브리핑 후 관련 질문을 받고 “확인해 봐야 할 상황”이라며 이같이 말했다.

강 대변인은 “지금 페이크(가짜) 뉴스 같은 것들이 국내에서도 그렇고 많이 뜨고 있어서 확인해 봐야 할 것 같다”고 답변했다.
이보희 기자
