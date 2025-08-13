한복 입은 베트남 퍼스트레이디… 李정부 첫 상춘재 공식 행사

이미지 확대
한복 입은 베트남 퍼스트레이디… 李정부 첫 상춘재 공식 행사
이재명 대통령과 부인 김혜경 여사가 12일 청와대 상춘재에서 국빈 방한한 또 럼(오른쪽 두 번째) 베트남 공산당 서기장, 응오 프엉 리(세 번째) 여사와 차담을 하고 있다. 리 여사는 전날 이 대통령 부부에게서 선물로 받은 한복 차림을 한 채 상춘재를 찾았다. 이재명 정부 출범 후 상춘재에서 공식 행사가 열린 것은 처음이다.
대통령실 제공
대통령실 제공
2025-08-13 3면
