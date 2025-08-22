환절기도 아닌데 낮에 왜 졸릴까…알고 보니 [달콤한 사이언스]

이미지 확대 환절기가 아닌데도 낮에 심하게 졸려 하는 사람들이 있다. ‘과다 주간 졸림증’(EDS) 때문인데, 미국 과학자들이 EDS의 원인이 식습관과 호르몬 때문이라는 사실을 밝혀냈다. EDS를 완화하기 위해서는 지중해식 식단으로 바꾸는 것이 좋다고 조언했다.



겨울에서 봄으로 넘어가거나, 여름에서 가을로 넘어가는 환절기만 되면 낮에 유독 졸음에 못 견뎌 하는 사람들이 있다. 그러나 이렇게 계절성 수면 장애를 겪는 사람 이외에 만성적으로 낮에 졸음이 쏟아져 힘들어하는 사람들이 있다. 이런 증상을 ‘과다 주간 졸림증’(EDS)이라고 한다. 생물학자와 의학자들이 EDS를 유발하는 요인을 찾아내 주목받고 있다.미국 하버드대 의대, 매사추세츠 종합병원, 브리검 여성병원 공동 연구팀은 EDS와 관련한 혈액 내 7가지 분자를 찾아냈으며, 이들은 식사와 호르몬 관련 요소들이라고 22일 밝혔다. 이 연구 결과는 의생물학 분야 국제 학술지 ‘eBioMedicine’ 8월 20일 자에 실렸다.전체 미국인의 3분의1이 낮에 심한 졸음이 쏟아지는 것을 경험했다고 보고할 정도로 EDS는 흔하다. 문제는 EDS가 심혈관 질환, 비만, 당뇨와 같은 만성 대사질환과 관련이 있다는 점이다.연구팀은 ‘히스패닉 커뮤니티 건강 연구 및 라틴계 연구’에 참여한 사람 중 6000명의 혈액 표본을 활용해, 식사와 호르몬의 영향을 받는 체내 자연 발생 대사물질 877개의 자료를 조사했다. 또 ‘다민족 동맥경화증 연구’(MESA)와 영국, 핀란드에서 수행된 건강 연구 자료를 바탕으로 실험 참여자에게 다양한 상황에서 낮에 졸리는 빈도를 평가하는 설문 조사도 했다.그 결과, 혈액 내 여러 대사물질 중 EDS와 관련된 7개 분자를 발견했다. 이와 함께, 성별에 따라 달라지는 대사물질 3개도 추가로 찾아냈다. 연구팀은 지중해식 식단에 포함된 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산이 EDS 위험을 줄여준다는 사실을 확인했다. 발효 식품이나 과숙된 식품에서 발견되는 티라민 같은 대사물질은 남성의 주간 졸림증을 유발하는 것으로 나타났다. 여성의 생식 주기를 조절하는 프로게스테론 호르몬도 EDS에 영향을 미치는 것으로 조사됐다.연구를 이끈 타리크 파퀴 브리검 여성병원 박사는 “이번 연구는 식습관과 호르몬이 EDS에서 중요한 역할을 한다는 것을 보여준다”며 “EDS를 완화하기 위해서는 채소와 과일, 생선 중심의 식단으로 바꾸는 것이 도움이 될 것”이라고 말했다.