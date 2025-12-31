“제조·물류 넘어 미래 산업까지… 산업 지형 넓히고 성장시킬 것”

구충곤 광양경자청장 인터뷰

이미지 확대 구충곤 광양만권경제자유구역청장 닫기 이미지 확대 보기 구충곤 광양만권경제자유구역청장

2025-12-31 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“광양만권경제자유구역은 단기간의 변화보다 산업 구조를 안정적으로 키워 가는 공간이 될 것입니다.”구충곤 광양만권경제자유구역청장은 30일 서울신문과의 인터뷰에서 “광양만권의 경쟁력은 철강·화학·물류 등 국가 기간산업을 떠받쳐 온 제조 기반에 있다”며 “제조·물류 기반 위에 신산업을 더해 산업 지형을 넓혀나가겠다”고 앞으로의 포부를 밝혔다.지난해 10월 취임한 구 청장은 취임 1년을 돌아보며 “광양만권은 대규모 산업단지와 항만 인프라가 결합한 지역으로, 새로운 산업을 수용할 수 있는 물리적·산업적 여건을 갖추고 있다”며 “이러한 기반을 바탕으로 이차전지와 데이터 산업 같은 새로운 분야를 단계적으로 더해 가는 현실적인 방향도 차근차근 수립해나갈 것”이라고 강조했다.그는 평소 직원들에게 행정 편의가 아닌 기업 입장에서 생각하고 실행할 것을 주문하고 있다. 구 청장은 “기존 정책과 지원 체계가 현장 요구에 부합하는지 세밀하게 점검하는 게 중요하다”며 “불필요한 부분은 정리하고, 보완이 필요한 사항은 관계기관과 협의해 실제 실행 단계로 이어지도록 조정하는 데 주력하고 있다”고 설명했다.이어 구 청장은 경제자유구역의 역할을 ‘투자 이후까지 책임지는 공간’으로 규정했다. 그는 “기업 유치는 출발일 뿐이며, 이후 안착과 성장이 더 중요하다”며 “행정은 인허가와 기반 시설, 제도적 지원을 통해 기업이 안정적으로 운영될 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 주무 부처 지원에 대한 중요성도 언급했다.구 청장은 “앞으로는 특정 산업에 집중하기보다 산업 간 연결성과 균형을 중시하겠다”며 “제조 기반 위에 미래 산업이 자연스럽게 이어지는 구조를 만들기 위해 행정 역량을 집중하겠다”고 힘주어 말했다.