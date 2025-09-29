“뮤지컬·발레·연극 등 한곳에… 아트센터인천 2단계, 문화 랜드마크로 우뚝 설 것”

윤원석 인천경제청장 인터뷰

이미지 확대 윤원석 인천경제자유구역청장이 28일 서울신문과의 인터뷰에서 아트센터인천 2단계 건립 사업의 필요성을 설명하고 있다.

인천경제자유구역청 제공 닫기 이미지 확대 보기 윤원석 인천경제자유구역청장이 28일 서울신문과의 인터뷰에서 아트센터인천 2단계 건립 사업의 필요성을 설명하고 있다.

인천경제자유구역청 제공

2025-09-29 24면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“아트센터인천은 송도국제도시를 대표하는 문화예술 공간으로 지난 2018년 개관 이후 7년간 인천 시민들의 문화적 갈증을 해소하고 지역사회에 활력을 불어넣었습니다. 그러나 클래식 공연에 최적화된 콘서트홀만으로는 다양한 장르를 수용하기에 한계가 있어 새로운 도약이 필요합니다.”윤원석 인천경제자유구역청장은 28일 서울신문과의 인터뷰에서 아트센터인천 2단계 건립 사업의 필요성을 이같이 설명했다.2단계 핵심은 1439석 규모의 오페라하우스 건립이다. 이곳에서는 뮤지컬, 오페라, 발레, 연극, 무용 등 대형 무대 공연을 유치해 세계적인 수준의 무대를 시민들께 선보일 계획이다. 또 ‘아트&테크센터’를 조성해 첨단 기술과 예술이 결합된 미래지향적 복합문화예술 공간을 구상하고 있다.윤 청장은 이번 사업이 단순한 건축을 넘어 문화, 예술, 기술이 융합된 새로운 도전이라고 설명했다. 그는 “이번 사업은 단순히 공연장을 하나 더 짓는 게 아니라 특정 장르에 한정되지 않는 ‘종합 문화예술 플랫폼’을 만드는 일”이라며 “누구나 참여하고 즐길 수 있는 다채로운 문화 경험을 제공하는 게 목표다. 인천에서만 가능한 예술적 정체성과 혁신을 만들어 가고 싶다”고 말했다.2단계는 아트센터인천의 문화적 위상을 강화하고, 인천을 넘어 대한민국을 대표하는 복합문화예술 공간으로 발전시키기 위한 필수적인 사업이다.그러나 지난해 3월과 10월 행정안전부 중앙투자심사에서 ▲경제적 타당성 미확보 ▲시설 및 인력 운영 방안 마련 등의 이유로 두 차례 반려됐다. 이에 인천경제청은 약 1년간 사업성을 보완하고 지난 7월 재신청했다. 현재 사업은 행안부 중앙투자심사를 받고 있으며 다음달 결과가 나올 예정이다. 심사가 통과되면 내년 설계를 시작해 2027년 착공, 2029년 하반기 개관을 목표로 한다.윤 청장은 “재도전인 만큼 비용대비편익(BC)값을 0.16에서 0.32로 높였다”며 “총사업비도 효율적인 조정을 통해 줄였고 운영 인력 역시 통합을 통해 최적화했다”고 했다. 1439석 공연장 규모를 유지하되 효율성을 높이고자 3만 7750㎡(2115억원)에서 3만 3175㎡(2009억원)로 조정했다. 반려 사유로 지적된 운영인력 역시 콘서트홀(1단계) 인력의 업무조정·통합 등으로 132명에서 52명으로 조정했다.윤 청장은 2단계가 완공되면 다양한 장르의 문화예술 콘텐츠를 제공해 시민들의 문화적 갈증을 해소하고 관광·서비스·정보기술(IT) 등 다양한 산업과의 연계를 통한 문화예술산업 활성화, 공동체 의식을 높이고 도시의 매력을 더해 줄 것을 기대한다.그는 “사업이 완성되면 아트센터인천은 인천의 새로운 문화예술 랜드마크로 우뚝 설 것”이라며 “성공적인 사업 추진을 위해 사력을 다하겠다”고 강한 의지를 보였다.﻿