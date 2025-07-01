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입력 2025-07-01 00:17
수정 2025-07-01 00:17
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■동아일보 △논설실장 김승련△논설위원  김지현   장관석

■중앙일보 ◇편집국△디지털국장 서승욱△정치외교안보부국장 최민우△정치부장 임장혁△전문·선임기자팀장 신성식(겸 복지전문기자)△투데이&피플팀장 김한별

■한국농수산식품유통공사(aT) ◇1급 승진△홍보실장 고혁성△재무관리처장 박향섭 ◇2급 승진△안전보건팀장 김기일△가공수출부장 하정아 ◇직위 승진△수급사업처장 김진섭△해외사업처장 장재형△농수산식품유통교육원장 오창준△기획조정실 부장 이주용△경영지원부장 신덕희△두류부장 박나영△전략작물육성부장 조창식△농산수출부장 장지희

■국민체육진흥공단 △스포츠산업본부장 김성훈△경륜경정사업본부장 성욱제△경영혁신본부장 최우녕△스포츠시설안전실장 서은정△투표권사업실장 이도엽△기념사업실장 유은철△건설관리실장 김형태△경정경주실장 강기원△디지털콘텐츠실장 정수한△홍보실장 김형석△기획조정실장 이재환△ESG성과실장 최대성△경영지원실장 최형도△디지털혁신실장 신재선△스포츠복지실장 김재봉△기금지원실장 김찬△스포츠산업진흥실장 차지은△사업기획실장 김한용△건전화홍보실장 김홍규△장안지사장 김윤수△ 분당지사장 성제현△시흥지사장 이민수△연구기획지원실장 오정식△비서실장 박병학

2025-07-01 32면
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