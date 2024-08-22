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입력 2024-08-22 00:17
업데이트 2024-08-22 00:17
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■산업통상자원부 ◇국장급 전보△산업공급망정책관 나성화△첨단산업정책관 윤성혁

■환경부 ◇과장급 전보△정책기획관실 혁신행정담당관 정경화△환경보건국 화학안전과장 심광현△물관리위원회지원단 심의지원소통팀장 이병훈△자연보전국 국토환경정책과장 윤은정△물이용정책관실 토양지하수과장 신영수△낙동강유역환경청 환경관리국장 신석효△정책기획관실 환경전략팀장 고덕규△국립환경과학원 연구전략기획과장 황나경△대변인실 정책홍보팀장 양우근△국립환경과학원 연구지원과장 홍가람 ◇과장급 신규 보임△수자원정책관실 하천안전팀장 박상철△국립생물자원관 전략기획과장 강승희△물환경정책관실 수질수생태과장 김경록

2024-08-22 27면
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