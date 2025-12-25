●김경임씨 별세, 모종채씨 부인상, 모창선(한국생산성본부인증원 심사원)·영희(부천 남초등학교 교장)·순앵·신정(한국아이닷컴 부장)씨 모친상, 신민숙씨 시모상, 신재주·김병수·박태정(뉴스1 정치부 부장)씨 장모상, 모상필·강조씨 조모상, 신진호·신은호·김민식·김동하·박가현·박수현씨 외조모상 = 25일 신촌세브란스 장례식장, 발인 27일. (02)2227-7500
●신정남씨 별세, 정상영씨 부인상, 정경희(삼표산업 고문)·우식·우민씨 모친상, 서형준(전 연합뉴스 미디어기술국장)씨 장모상, 이명숙(울산 용현초 교사)·홍경순씨 시모상 = 25일 동국대경주병원 장례식장, 발인 27일. (054)770-8334
●박순용(향년 97세)씨 별세, 권선경·선국·선웅·경자·선자씨 모친상, 송정희·이순남·강태영씨 시모상, 강민호·이창훈씨 장모상, 권신구(시사위크 정치부 기자)씨 조모상 = 25일 대전 쉴낙원갈마성심장례식장, 발인 27일. (042)533-4400
