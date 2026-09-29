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‘사랑해요 LG’ 잇는 LG ‘스마일 프로젝트’

송수연 기자
송수연 기자
입력 2026-09-29 00:14
수정 2026-09-29 00:14
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스마일모먼트·스마일클래스 진행

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LG ‘스마일 프로젝트’
LG ‘스마일 프로젝트’


LG가 미소를 주제로 한 그룹 브랜드 캠페인 ‘스마일 프로젝트’를 시작한다고 28일 밝혔다.

스마일 프로젝트는 LG가 1995년부터 2014년까지 진행한 ‘사랑해요 LG’, 2017년부터 2018년까지 진행한 ‘옳은 미래’, 2022년부터 최근까지 진행해 온 ‘미래, 같이’ 캠페인 등을 잇는 LG그룹 차원의 브랜드 프로젝트다.

LG는 많은 사람을 미소 짓도록 하는 다양한 활동을 기획하고 있다. 먼저 LG는 공식 웹사이트를 오픈하고 참여형 미소 사진 공모전 ‘스마일 모먼트’와 신입사원·예비부부 대상 맞춤형 컨설팅 프로그램 ‘스마일 클래스’를 공개했다. 스마일 모먼트는 다음 달 18일까지 공식 웹사이트에서 접수할 수 있으며 최종 50장의 작품을 선정한다. 인공지능(AI)으로 생성한 이미지나 초상권·저작권 침해 소지가 있는 출품작은 심사에서 제외된다.

스마일 클래스는 오는 11월 1일 서울 마곡에 위치한 인공지능 교육기관 ‘LG디스커버리랩’에서 2025년 1월 1일 이후 입사한 신입사원들을 대상으로 진행된다. 이어 11월 6일부터 7일까지는 서울 양평동에 위치한 LG전자의 복합문화공간 ‘그라운드220’에서 예비부부를 대상으로 대화법 코칭, 집안일 분담 논의 등 컨설팅을 진행한다.

송수연 기자
2026-09-29 24면
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