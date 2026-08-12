“나는 비구니 연습생, 최애는 부처님”

MZ 불교 크리에이터 계소영씨

‘불교탐구생활’ 담은 에세이 펴내

이미지 확대 ‘최애는 부처님’을 출간한 불교 유튜브 크리에이터 계소영씨가 12일 연화사에 있는 스튜디오에서 포즈를 취하고 있다.

불광출판사 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘최애는 부처님’을 출간한 불교 유튜브 크리에이터 계소영씨가 12일 연화사에 있는 스튜디오에서 포즈를 취하고 있다.

불광출판사 제공

세줄 요약 불교 유튜브 크리에이터 계소영씨가 에세이 ‘최애는 부처님’을 출간했다. 스스로를 ‘비구니연습생’이라 부르지만 실제 출가를 고민하진 않는다. 불경과 불교미술을 바탕으로 대중문화를 불교 코드로 해석하며, 2030 세대가 부담 없이 불교를 즐기길 바란다고 말했다. 불교 유튜브 크리에이터 계소영씨, 에세이 출간

스스로 비구니연습생 칭하며 불교 덕질 고백

대중문화와 불교 코드 엮어 청년층에 제안

2026-08-13 23면

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“힘든 일을 겪을 때마다 불교의 가르침이 큰 도움이 됐어요. 영원한 건 없다고. 지금 내가 우울한 것도, 과거에 행복했던 기억도 ﻿영원하지 않잖아요. 그렇게 생각하니 현재에 충실하게 되더라고요.”불교를 ‘덕질’하는 MZ세대 크리에이터, 스스로 ‘비구니연습생’이라 칭한다. ‘최애’는 부처님이라고 한다. 에세이 ‘최애는 부처님’(불광출판사)을 출간한 불교 유튜브 크리에이터 계소영(28)씨를 12일 서울 동대문구 연화사에서 열린 기자간담회에서 만났다. 그는 “어렸을 때 ‘해리포터’나 ‘나루토’, ‘원피스’에 빠졌던 것처럼 자연스럽게 불교에 빠졌다”면서 “불경을 통해 접하는 불교의 거대한 세계관은 ‘오타쿠’를 홀리는 지점이 분명히 있다”고 강조했다.‘비구니연습생’ 계씨의 본업은 불화작가다. 동국대 대학원에서 불교미술을 전공하며 ‘고승 진영’(고승들의 초상화)을 연구하고 있다. 활동명과 달리 실제 출가를 고민하고 있지는 않다고 한다. 그는 “절에서 살기에는 기질이 방만하다”며 웃었다.책은 불교를 ‘힙하게’ 즐기는 젊은 작가의 불교 탐구 생활이다. 인기 애니메이션 ‘귀멸의 칼날’, ‘체인소 맨’부터 캡틴 아메리카, 지드래곤까지 동시대 대중문화 콘텐츠를 불교의 코드로 해부한다. 요즘 청년들은 어쩌다 불교에 열광하게 됐을까.“젊은 감각을 빠르게 흡수하고 그들이 추구하는 미감을 해치지 않아요. 어디 가서 ‘불교를 즐긴다’고 내놓고 말하기에 부끄럽지 않죠. 일상생활 속 불교에 관한 지식을 쌓고 싶었던 2030 청년들이 제 책을 많이 읽었으면 좋겠어요. 그들의 일상이 불교와 함께 풍요로워질 것이라고 확신합니다.”