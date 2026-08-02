현대엔지니어링 ‘공간·에너지 통합 가치 창출’ 선언

2026-08-03 23면

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현대엔지니어링이 ‘공간·에너지 통합 가치’를 제공하는 기업으로 도약하겠다고 2일 밝혔다.현대엔지니어링은 지난달 30일 서울 종로구 본사에서 가치체계 선포식을 갖고 ‘공간과 에너지를 잇는 길 위에서, 우리의 기술로 더 나은 삶을 만듭니다’라는 정체성을 발표했다. 미래 사업 방향은 ‘에너지 밸류체인(가치사슬)의 진화를 이끄는 핵심 역할자’로 설정했다.공간과 에너지 두 영역을 유기적으로 연결하는 새로운 사업 모델을 구축해 에너지 생산·저장·운영·활용 등 전반에서 차별화한 통합 가치를 제공하겠다는 구상이다. 현대엔지니어링은 지난 5월 착공한 미국 텍사스주 힐스보로 태양광 발전사업을 공간 구축과 에너지 공급을 이은 대표 사례로 들었다. 이는 현대엔지니어링이 기존에 건설한 현대자동차, 기아, 현대모비스 공장 등 현대차그룹의 북미 주요 사업장에 재생에너지를 공급하는 프로젝트다.현대엔지니어링은 향후 현대차그룹 글로벌 사업장의 RE100(재생에너지 100%) 이행을 지원할 계획이다. 또 소형모듈원자로(SMR), 핵융합, 수소, 태양광 등 차세대 포트폴리오를 강화하고 인공지능(AI) 데이터센터 확산에 따라 에너지 기반 시설 구축 및 운영 사업도 적극 추진한다.