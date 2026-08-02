‘서울영커리언스’ 가을학기 대학생 참여자 모집

2026-08-03 23면

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서울시가 올해 전국 최초로 선보인 대학생 일경험 패키지 ‘서울영커리언스’(서영커)의 1단계 과정인 캠프 가을학기 참여자를 모집한다고 2일 밝혔다.캠프는 ‘나를 찾는 진로·직무 탐색 부트캠프’라는 주제로 운영된다. 인공지능(AI) 역량 검사, 직무 과제 수행 등으로 커리어 로드맵을 작성해 목표 직무에 필요한 역량과 경로를 설계한다. ﻿가을학기 참여를 희망하는 청년은 이달 21일까지 대학별 홈페이지 또는 청년몽땅정보통에서 ﻿신청하면 된다. ﻿