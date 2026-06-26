“수형자가 키운 꽃으로 지역사회 가꿔요”

소망교도소 ‘담장 넘는 상생 원예’

이미지 확대 소망교도소와 경기 여주시 오학동 주민자치회, 허브다섯메 등 관계자들이 상생 원예를 위한 3자 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다.

소망교도소 제공 닫기 이미지 확대 보기 소망교도소와 경기 여주시 오학동 주민자치회, 허브다섯메 등 관계자들이 상생 원예를 위한 3자 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다.

소망교도소 제공

2026-06-26 23면

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소망교도소가 ‘담장을 넘는 상생 원예 프로젝트’를 추진한다. 교도소는 “경기 여주시 오학동 주민자치회, 허브다섯메 등과 상생 원예를 위한 3자 업무협약(MOU)을 전날 체결했다”고 25일 밝혔다.이번 협약으로 수형자들이 교도소 내 원예장에서 꽃과 식물을 재배하면 지역사회가 이를 환경 미화와 공동체 가꾸기에 활용한다. 소망교도소는 원예장 운영과 재배 관리, 참여 수용자 선발 및 지도를 맡고, 오학동 주민자치회는 사업 운영과 지역사회 홍보를 담당한다. 허브다섯메는 우수 묘종 지원과 전문 재배 기술 교육 및 자문을 제공하게 된다.김영식 소망교도소장은 “수용자들이 정성껏 재배한 꽃을 지역사회에 나누는 과정 자체가 용서와 화해를 실천하는 활동”이라고 사업의 의미를 밝혔다. 조강희 허브다섯메 대표는 “꽃을 매개로 수용자의 사회 적응을 돕고 지역을 아름답게 가꾸는 상생 프로젝트”라고 전했다. 세 기관은 앞으로 수용자가 재배한 꽃과 식물을 지역 공원·화단에 식재하고 주민과 함께 관리 활동을 펼쳐 공동체 참여를 확대해 나갈 계획이다. 소망교도소는 2010년 한국 교회가 연합해 설립한 재단법인 아가페(이사장 김삼환 목사)가 운영하는 국내 최초 교화 중심 비영리 민영교도소다.