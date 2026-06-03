‘3대 현역’ 집안은 부영그룹 레저시설 할인

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병무청과 ‘병역명문가 우대’ 협약

이미지 확대 이중근(왼쪽 세 번째) 부영그룹 회장과 홍소영(네 번째) 병무청장이 2일 오후 서울 중구 부영그룹 본사에서 ‘병역명문가 예우를 위한 업무협약식’을 갖고 기념 촬영을 하고 있다.

부영그룹 제공 닫기 이미지 확대 보기 이중근(왼쪽 세 번째) 부영그룹 회장과 홍소영(네 번째) 병무청장이 2일 오후 서울 중구 부영그룹 본사에서 ‘병역명문가 예우를 위한 업무협약식’을 갖고 기념 촬영을 하고 있다.

부영그룹 제공

세줄 요약 부영그룹이 병무청과 병역명문가 대상 레저시설 우대 협약을 맺었다. 직계비속 3대가 현역 복무를 마친 가문은 무주덕유산리조트, 제주부영호텔·리조트 등 전국 6곳에서 할인을 받을 수 있다. 병역을 예우하는 문화 확산도 기대된다. 병무청과 병역명문가 레저 우대 협약 체결

3대 현역 복무 가문에 전국 6곳 할인 제공

병역 예우 문화 확산과 감사 뜻 강조

2026-06-03 23면

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부영그룹은 병무청과 ‘병역명문가 대상 레저시설 이용 우대 혜택 제공을 위한 업무협약’을 2일 서울 중구 본사에서 체결했다고 밝혔다.이중근 부영그룹 회장과 홍소영 병무청장 등이 참석한 가운데 열린 이날 협약식은 성실하게 병역 의무를 이행한 병역명문가에 대한 예우를 강화하고 병역이 자랑스러운 사회 분위기를 조성하기 위해 마련됐다.이에 따라 직계비속 3대가 현역 복무를 마친 병역명문가는 무주덕유산리조트, 태백 오투리조트, 제주부영호텔·리조트, 제주부영CC, 제주 더클래식CC, 순천부영CC 등 전국 6곳의 부영그룹 레저시설에서 할인을 받을 수 있다.이 회장은 “국가를 위해 대를 이어 헌신한 병역명문가에 대한 예우와 감사의 마음을 전하고자 병무청과 함께 이번 협약을 추진하게 됐다”며 “병역을 명예롭게 여기는 문화가 사회 전반에 널리 확산하길 바라며 앞으로도 병무청과 지속적으로 협력하겠다”고 밝혔다.병무청은 2004년부터 ‘병역명문가 선양사업’을 추진하고 있다. 부영그룹은 2000년부터 국군 장병들에게 위문품을 전달했고, 2023년에는 순직 공군 조종사 유가족 지원을 위해 공군 하늘사랑장학재단에 100억원을 지원한 바 있다.