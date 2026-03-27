이건희 ‘1조 기부’ 감염병 연구 결실

감염병 관련 국제 심포지엄 개최

유족 기부로 2만 8000여명 혜택

이미지 확대 임승관 질병관리청장이 26일 서울 종로구 JW메리어트 동대문스퀘어서울에서 열린 ‘제4회 감염병 연구기관 국제심포지엄’에서 인사말을 하고 있다.

질병관리청 제공 닫기 이미지 확대 보기 임승관 질병관리청장이 26일 서울 종로구 JW메리어트 동대문스퀘어서울에서 열린 ‘제4회 감염병 연구기관 국제심포지엄’에서 인사말을 하고 있다.

질병관리청 제공

2026-03-27 23면

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고 이건희 삼성 선대회장이 남긴 기부 유산이 의료 지원 분야에서 지속적으로 결실을 맺고 있다.질병관리청은 국립중앙의료원과 함께 27일까지 ‘제2회 이건희 감염병 극복 연구역량 강화 사업 국제심포지엄(LISID)’과 ‘제4회 감염병연구기관 국제심포지엄(IDRIC)’을 연이어 개최한다고 26일 밝혔다. 이번 행사는 국립중앙의료원(중앙감염병병원)과 질병관리청 국립보건연구원 국립감염병연구소가 공동 주최하고 국제백신연구소(IVI)가 파트너 기관으로 참여한다.이번 국제심포지엄은 고 이건희 회장의 유족 기부로 추진 중인 ‘대한민국 감염병 극복 지원 사업’의 일환이다. 2021년 4월 이 회장 유족은 총 7000억원을 기부했다. 이 가운데 5000억원은 국립중앙의료원 내 중앙감염병병원 건립에, 1000억원은 국립감염병연구소 인프라 확충에, 1000억원은 ‘감염병 극복 연구역량 강화 사업’에 각각 활용되고 있다.이 회장은 평소 “인류의 건강과 삶의 질을 높이는 것은 기업의 사명”이라고 강조해 왔고, 유족들은 이러한 뜻을 기려 기부를 결정했다고 삼성 측은 설명했다. 이와 별도로 유족들은 소아암·희귀질환 지원 사업에도 3000억원을 기부해, 전체 의료 기부 규모는 1조원에 달한다. 해당 사업을 통한 누적 수혜자는 2만 8000여명이다.