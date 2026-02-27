신동빈 롯데회장 카이스트서 명예 박사

2026 밀라노 올림픽
신동빈 롯데회장 카이스트서 명예 박사

김현이 기자
김현이 기자
입력 2026-02-27 00:45
수정 2026-02-27 00:45
사회적 가치 창출 이바지 공로

신동빈(왼쪽) 롯데그룹 회장이 25일 대전 카이스트 본원에서 명예 경영학 박사 학위를 받고 있다. 롯데그룹 제공
신동빈(왼쪽) 롯데그룹 회장이 25일 대전 카이스트 본원에서 명예 경영학 박사 학위를 받고 있다.
롯데그룹 제공


롯데그룹은 신동빈 회장이 과학기술 기반의 산업 혁신과 지속 가능한 사회적 가치 창출에 이바지한 공로로 카이스트(KAIST) 명예 경영학 박사 학위를 받았다고 26일 밝혔다.

신 회장은 지난 25일 대전 카이스트 본원에서 열린 학위 수여식에서 “산학협력을 통한 기술과 경영의 융합은 더 이상 선택이 아닌 생존 전략이 됐다”며 “롯데와 카이스트는 미래를 함께 설계하는 혁신 파트너로서 우리의 동행이 세상을 이롭게 바꾸는 혁신으로 이어지길 기원한다”고 말했다.

이광형 카이스트 총장은 “신 회장은 과학기술과 산업, 사회적 가치를 연결하는 책임 있는 경영을 통해 기업의 새로운 역할을 제시해 온 인물”이라며 “카이스트와의 산학협력을 통해 연구 인프라 확충과 융합 연구 기반 구축에 기여한 공로를 높이 평가해 학위를 수여한다”고 했다.

롯데는 2022년 카이스트에 발전기금 140억원을 출연해 올해 연구센터 2곳의 준공을 앞두고 있다.

김현이 기자
2026-02-27 23면
