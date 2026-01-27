한양언론인상에 김태정 아리랑TV 사장 등 선정

이미지 확대 왼쪽부터 김태정 아리랑국제방송 사장, 민필규 한국방송(KBS) 부산방송총국장, 정창원 매일방송(MBN) 기획실장, 이호준 전자신문 편집국장. 한양언론인회 제공. 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 김태정 아리랑국제방송 사장, 민필규 한국방송(KBS) 부산방송총국장, 정창원 매일방송(MBN) 기획실장, 이호준 전자신문 편집국장. 한양언론인회 제공.

제18회 한양언론인상에 김태정 아리랑국제방송 사장, 민필규 한국방송(KBS) 부산방송총국장, 정창원 매일방송(MBN) 기획실장, 이호준 전자신문 편집국장이 선정됐다. 시상식은 2월 4일 오후 6시 30분 서울 중구 더플라자호텔에서 열린다.김태정(64) 사장은 1996년 아리랑TV 공채 1기로 입사해 영상물수출지원센터장 등을 역임하며 영상물 해외 유통배급에 기여했다. 민필규(57) 총국장은 KBS 기자로 입사해 법조팀장, 전략기획실장 등을, 정창원(56) 실장은 MBN 사회부장, 정치부장 등을 지냈다. 이호준(52) 국장은 전자신문 전자모빌리티부 부국장, 디지털미디어국 부국장 등을 지낸 뒤 편집국장을 맡고 있다.한양언론인회는 한양대를 졸업하고 국내외 언론사에 재직 중인 졸업생의 모임이다. 1998년 발족했다.