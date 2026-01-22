서울패션위크 새달 3~8일 DDP 한 곳서 연다

24개 브랜드 15개 패션쇼 개최
2026 FW 서울패션위크 포스터.
서울시 제공
다음달 3∼8일 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘2026 가을·겨울(FW) 서울패션위크’가 열린다.
서울시는 21일 “여러 장소에서 열렸던 기존과 달리 이번 시즌에는 패션쇼와 프레젠테이션, 트레이드쇼, 서울패션포럼 등을 DDP 한곳에 집중해 효율성과 프로그램 연계성을 높였다”고 밝혔다.
개막일인 다음달 3일에는 브랜드 ‘뮌’(MUNN)의 오프닝 쇼를 시작으로 총 24개 브랜드가 15개 패션쇼와 9개 프레젠테이션을 선보인다. ‘라이’(LIE) 등 14개 브랜드는 DDP 아트홀 1관의 대형 런웨이에서 차기 시즌 컬렉션을 공개한다. DDP 어울림광장의 대형 전광판에서 실시간으로 볼 수 있다. DDP 아트홀 2관, 이간수문 전시장 등에서 진행되는 프레젠테이션은 바이어와 일반 관람객이 볼 수 있다. 브랜드 ‘유가당’은 ‘K-패션 데몬헌터스’를 주제로 이무기·해태·도깨비를 활용한 공연을 선보인다.
비즈니스 프로그램인 트레이드쇼는 다음달 5일부터 7일까지 DDP 디자인랩과 성수·한남 등에서 열린다. 20개국에서 온 바이어 100명과 상담이 진행된다. 다음달 3일 ‘2026 서울패션포럼’에선 로에베 코리아의 욘 젬펠 지사장이 발표를 맡았다.
2026-01-22 23면
