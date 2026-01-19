54년 만에 달 향하는 美로켓… 우주비행사들 “준비는 끝났다”

방금 들어온 뉴스

54년 만에 달 향하는 美로켓… 우주비행사들 “준비는 끝났다”

조희선 기자
조희선 기자
입력 2026-01-19 00:46
수정 2026-01-19 00:46
나사 ‘아르테미스’ 2단계 시도

발사대 이동… 새달 발사 가능성
달 궤도 선회하며 성능·안전 실험
성공 시 이르면 내년 달 착륙 도전
미국 항공우주국(나사)의 유인 달 탐사 프로젝트 ‘아르테미스 II’에 참가한 우주인 리드 와이즈먼(왼쪽부터), 빅터 글러버, 크리스티나 코크, 제러미 핸슨이 17일(현지시간) 케네디우주센터의 로켓 앞에 서 있다. 플로리다 UPI 연합뉴스
미국 항공우주국(나사)의 유인 달 탐사 프로젝트 ‘아르테미스 II’에 참가한 우주인 리드 와이즈먼(왼쪽부터), 빅터 글러버, 크리스티나 코크, 제러미 핸슨이 17일(현지시간) 케네디우주센터의 로켓 앞에 서 있다.
플로리다 UPI 연합뉴스


미국이 50여년 만에 우주비행사를 달에 다시 보내는 ‘아르테미스’ 계획의 2단계 임무에 투입된 로켓이 발사대로 옮겨졌다.

18일(현지시간) AP통신 등에 따르면 미 항공우주국(나사)은 전날 ‘아르테미스Ⅱ(2단계)’ 임무에 투입될 주력 로켓 ‘우주발사시스템’(SLS)과 ‘오리온’ 우주선(캡슐)이 결합된 발사체를 플로리다주 케네디우주센터 내 기체 조립 건물에서 39B 발사대로 옮겼다고 밝혔다. 높이 98m, 무게가 1100만 파운드(약 5000t)에 달하는 이 발사체는 한 시간에 약 1마일(약 1.6㎞)씩 옮겨져 6.4㎞ 떨어진 발사대까지 12시간에 걸쳐 이동했다. 이날 새벽 추위에도 수천명의 나사 직원과 가족들은 오랜 기간 지연됐던 유인 달 탐사 임무의 첫걸음을 떼는 역사적인 장면을 지켜봤다.

나사가 시도하는 아르테미스 2단계는 1972년 아폴로 17호 이후 반세기 만에 우주비행사들을 달 표면에 착륙시키려는 아르테미스Ⅲ(3단계)에 앞서 로켓·우주선의 성능과 안전성을 실험하는 과정이다. 우주비행사 4명이 우주선을 타고 10일 동안 우주에 머물며 달 궤도를 선회한 뒤 돌아오는 여정이다.

아르테미스 2·3단계 임무를 수행할 우주비행사로는 지휘관인 리드 와이즈먼을 비롯해 빅터 글러버, 크리스티나 코크 등 나사 소속 3명과 캐나다 우주비행사 제러미 핸슨이 선발됐다.

와이즈먼은 이날 케네디우주센터에서 열린 기자회견에서 “오늘은 정말 대단한 날”이라며 “경외감이 느껴진다”고 말했다. 와이즈먼은 우주비행사들이 임무 수행을 위한 “준비가 됐다”고 덧붙였다.



나사는 이 로켓을 발사대에 세운 뒤 다음달 2일 연료 주입 시험을 실행하고, 이 결과를 바탕으로 발사 여부를 결정할 계획이다. 다음달 예정된 발사 가능 기간은 6~8, 10~11일 닷새간이다. 이어 임무를 성공적으로 완료하면 내년이나 2028년에 우주비행사들의 달 착륙을 목표로 하는 3단계 임무를 시도한다.
조희선 기자
2026-01-19 23면
