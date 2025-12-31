김혜경 여사 “장애인 삶의 질 향상 힘쓸 것”

방금 들어온 뉴스

김혜경 여사 “장애인 삶의 질 향상 힘쓸 것”

박기석 기자
입력 2025-12-31 00:37
수정 2025-12-31 00:37
靑 복귀 첫 일정은 인근 복지관 방문
발달장애인들 애로 청취·배식 봉사

김혜경 여사가 청와대 복귀 첫 일정으로 30일 청와대 인근 종로장애인복지관에서 배식 봉사를 하고 있다. 청와대 제공
김혜경 여사가 30일 청와대 복귀 첫 일정으로 청와대 인근 복지관을 찾아 봉사활동을 했다.

김 여사는 이날 오전 서울 종로장애인복지관을 방문해 복지관 시설을 둘러보고 배식 봉사에 참여했다고 전은수 청와대 부대변인이 전했다.

김 여사는 복지관 관계자, 종사자, 이용자들과 환담을 통해 성인 발달장애인의 낮 활동 지원 현황과 애로 사항 등을 청취했다. 김 여사는 “청와대 이전으로 종로구 주민이 될 예정인데, 복지관과 아주 가까운 거리에 있어 가장 먼저 여러분을 만나러 왔다”고 말했다. 아울러 장애인 직업 교육과 취업에 대해 “장애인의 일자리는 출퇴근을 하게 되면서 매일 갈 곳이 생기고, 사람들과 소통할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 평가했다.

이어 김 여사는 직업능력개발실 등을 돌아보며 운영 전반을 살핀 후, 배식 봉사에 참여해 한식 메뉴를 이용자들에게 제공했다. 김 여사는 “장애인이 지역사회 안에서 보다 온전한 일상의 삶을 살아갈 수 있도록 여건을 만들어나가는 것이 중요하다”며 “장애인의 삶의 질 향상과 기본적 권리 보호를 위해 계속해서 힘쓰겠다”고 약속했다.

박기석 기자
2025-12-31 27면
