현대차, 英테이트 미술관서 ‘마렛 안네 사라’전

2014년 체결 파트너십 일환

이미지 확대 마렛 안네 사라 작가가 14일(현지시간) 현대자동차가 주관하는 ‘현대 커미션: 마렛 안네 사라: 고아비-기블’ 전시를 앞두고 영국 런던 테이트모던 미술관에서 기념촬영을 하고 있다.

테이트모던 미술관 제공(벤 피셔 사진작가 촬영)

테이트모던 미술관 제공(벤 피셔 사진작가 촬영)

2025-10-15 27면

현대자동차는 내년 4월 6일까지 영국 테이트모던 미술관에서 ‘현대 커미션: 마렛 안네 사라: 고아비-기블’전을 개최한다고 14일 밝혔다.현대 커미션은 현대차와 테이트 미술관이 현대미술의 발전과 대중화를 지원하기 위해 2014년 체결한 장기 파트너십의 일환으로 올해 10회째를 맞았다.마렛 안네 사라(42)는 노르웨이, 스웨덴, 핀란드, 러시아 북부에 걸쳐 있는 사프미 지역 토착민 ‘사미’ 공동체의 시선에서 생태 문제를 탐구하는 작가다. 작가는 사미 사회가 직면한 생태 문제를 조명하면서 미래 세대를 위한 다양한 가능성을 모색한다.이번 전시는 현대 사회가 마주한 다양한 환경 변화 속에서 동물, 자연 등과의 경계 없는 상호 작용을 통해 축적된 주민의 지식과 실천의 가치를 상징적으로 아우른다.