로제, K팝 첫 MTV VMA ‘올해의 노래’

블랙핑크 ‘베스트 그룹’ 뽑혀 2관왕

“꿈 좇던 16살 저에게 이 상 바친다”

리사 ‘본 어게인’ 베스트 K팝 수상

이미지 확대 세계적인 걸그룹 블랙핑크의 로제가 8일(한국시간) 열린 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈’에서 주요 시상 부문 중 하나인 ‘올해의 노래’ 트로피를 든 채 활짝 웃고 있다. 로제는 블랙핑크의 ‘베스트 그룹’ 부문까지 2관왕에 올랐다.

뉴욕 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 세계적인 걸그룹 블랙핑크의 로제가 8일(한국시간) 열린 ‘2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈’에서 주요 시상 부문 중 하나인 ‘올해의 노래’ 트로피를 든 채 활짝 웃고 있다. 로제는 블랙핑크의 ‘베스트 그룹’ 부문까지 2관왕에 올랐다.

뉴욕 AP 연합뉴스

2025-09-09 31면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“이 상을 꿈을 좇았던 열여섯의 저에게 바칩니다.”걸그룹 블랙핑크의 로제(28)가 미국 대중음악 시상식 ‘MTV 비디오 뮤직 어워즈’(VMA)에서 2관왕에 올랐다. K팝은 모두 4개 부문에서 상을 받는 저력을 과시했다.로제는 8일(한국시간) 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열린 2025 MTV VMA에서 팝스타 브루노 마스와의 듀엣곡 ‘아파트’(APT.)로 주요 부문인 ‘올해의 노래’를 수상했다. K팝 가수가 VMA 주요 부문에서 상을 받은 것은 이번이 처음이다. 블랙핑크가 ‘베스트 그룹’에 선정되며 로제는 2개의 트로피를 품었다. ‘베스트 그룹’의 경우 블랙핑크는 2023년에 이어 두 번째 수상이다.이날 금색 드레스를 입고 무대에 오른 로제는 “믿을 수 없다”면서 “가장 먼저 저를 믿어 주고 도와준 브루노에게 정말 감사를 표한다”고 말했다. 또한 “제가 예술가로 성장하는 모습을 지켜보고 꿈을 제 안에 불어넣어 변화를 만들어 준 모든 분들께 감사드린다”면서 “열여섯살의 저와 그들의 노력을 보상받는 순간인 것 같다”고 덧붙였다.블랙핑크의 리사는 팝스타 도자 캣, 레이와 함께 부른 ‘본 어게인’으로 ‘베스트 K팝’ 부문을 수상했다. 지난해에 이어 2년 연속이자 개인 통산 세 번째.하이브의 글로벌 걸그룹 캣츠아이는 ‘올해의 푸시 퍼포먼스’를 수상했다. MTV가 매달 선정하는 ‘푸시’ 캠페인에 출연한 이들 중 한 팀에게 돌아가는 상이다. 캣츠아이는 사전 공연인 프리쇼에서 ‘날리’와 ‘가브리엘라’ 무대를 선보이기도 했다.최고상인 ‘올해의 비디오’는 팝스타 아리아나 그란데의 ‘브라이터 데이즈 어헤드’에 돌아갔다. 레이디 가가는 ‘올해의 아티스트’, ‘베스트 컬래버레이션’ 등 최다 4관왕에 올랐다. 한편 이날 시상식에서는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주인공 헌트릭스가 부른 ‘골든’을 실제 가창한 가수 이재, 레이 아미, 오드리 누나가 ‘베스트 앨범’ 부문 시상자로 나서 눈길을 끌었다.