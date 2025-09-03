전지현, ‘북극성’으로 4년 만에 드라마 컴백

전지현, ‘북극성’으로 4년 만에 드라마 컴백

이은주 기자
이은주 기자
입력 2025-09-03 00:54
수정 2025-09-03 00:54
다양한 매력 보여 주는 캐릭터
“강동원과 함께 작업하고 싶었다”

이미지 확대
전지현(왼쪽)과 강동원이 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니 플러스의 새 시리즈 ‘북극성’ 제작발표회에서 함께 손을 모아 ‘하트’를 만들고 있다. 연합뉴스
전지현(왼쪽)과 강동원이 2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 디즈니 플러스의 새 시리즈 ‘북극성’ 제작발표회에서 함께 손을 모아 ‘하트’를 만들고 있다.
연합뉴스


“‘북극성’은 배우로서 욕심이 났던 작품이었어요. 더 늦기 전에 강동원씨와 함께 작업도 꼭 한번 해 보고 싶었고요.”

배우 전지현(44)이 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼인 디즈니 플러스의 새 시리즈 ‘북극성’으로 돌아온다. tvN 드라마 ‘지리산’ 이후 4년 만의 드라마 복귀다. 오는 10일 공개되는 ‘북극성’에서 전지현은 유엔 대사 출신 대통령 후보 문주 역을 맡았다. 문주는 국적 불명의 용병 출신 특수요원 산호(강동원)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실과 마주한다.

2일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 제작발표회에서 전지현은 “극중 문주는 사건의 진실을 파헤치기 위해 발로 뛰는 대담한 행동력을 가진 인물”이라면서 “여러 상황이 몰아치다 보니 다양한 매력을 보여 줄 수 있는 캐릭터”라고 소개했다. 첩보 멜로를 표방한 만큼 전지현은 멜로 연기에 대한 기대감을 드러냈다. 그는 “문주와 산호는 전혀 다른 세상에서 살다가 알 수 없는 감정에 끌리게 된다”며 “서로에 대해 알게 될수록 자신을 들여다보게 되는데 그런 점을 중점적으로 봐 달라”고 강조했다. 그러면서 “제가 강동원씨의 오랜 팬인데 상대역을 맡아 줘서 시너지가 났던 것 같다”며 “서로 ‘이렇게 어른 연기를 한 적이 있었나’라는 이야기를 나눌 만큼 느낌이 좋았다”고 덧붙였다.﻿ ﻿

이은주 기자
2025-09-03 27면
위로