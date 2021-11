BTS 병역특례 또 결론 못 낸 국회…국방부는 “신중해야”(종합)

▲ AMA 무대서 콜드플레이와 합동공연 펼치는 BTS

21일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 마이크로소프트 시어터에서 열린 ‘아메리칸 뮤직 어워즈’(American Music Awards·AMA) 무대에서 그룹 방탄소년단(BTS)이 영국 밴드 콜드플레이와 함께 노래하고 있다. 방탄소년단은 대상에 해당하는 ‘아티스트 오브 더 이어’(Artist of the Year)를 비롯해 ‘페이보릿 팝 듀오 오어 그룹’(Favorite Pop Duo or Group)과 ‘페이보릿 팝송’(Favorite Pop Song) 등 총 3개 부문 후보에 이름이 올랐으며, 현재까지 ‘페이보릿 팝 듀오 오어 그룹’ 부문에서 수상해 3년 연속으로 이 부문 트로피를 품에 안았다. 2021.11.22 로스앤젤레스 로이터 연합뉴스