[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

삼성전자(005930)가 12월 31일 장 마감 5분 만에 10.38%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 119,900원으로 전 거래일 대비 0.33% 상승하며 강보합으로 마감했다. 거래량은 18,866,014주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 1.72%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 1.57% 하락 마감했다. 검색비율 4위 원익홀딩스(030530)는 상승률 1.99%로 상승했다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 1.02% 상승하며 강보합으로 마감했다.6위 에코프로(086520)는 등락률 -6.30%로 하락을 기록했다. 7위 셀트리온(068270)은 -0.17%의 등락률로 주가가 보합세를 보였다. 8위 휴림로봇(090710)은 -6.64%의 하락세로 거래를 마쳤다. 9위 제주반도체(080220)는 17.90%의 급등세로 마감했다. 10위 현대무벡스(319400)는 7.67% 하락했다.이 밖에도 한화오션(042660) ▼1.73%, NAVER(035420) ▲0.21%, HLB(028300) ▲3.57%, 엘앤에프(066970) ▼9.85%, 에이비엘바이오(298380) ▲0.30%, 한미반도체(042700) ▼2.30%, 삼성SDI(006400) ▼2.88%, 셀루메드(049180) ▼29.98%, 에코프로비엠(247540) ▼6.21%, 삼성에피스홀딩스(0126Z0) ▲0.54% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]