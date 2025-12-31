[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-12-31 15:59
수정 2025-12-31 15:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대


삼성전자(005930)가 12월 31일 장 마감 5분 만에 10.38%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 119,900원으로 전 거래일 대비 0.33% 상승하며 강보합으로 마감했다. 거래량은 18,866,014주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 SK하이닉스(000660)는 상승률 1.72%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 두산에너빌리티(034020)는 1.57% 하락 마감했다. 검색비율 4위 원익홀딩스(030530)는 상승률 1.99%로 상승했다. 검색비율 5위 현대차(005380)는 1.02% 상승하며 강보합으로 마감했다.

6위 에코프로(086520)는 등락률 -6.30%로 하락을 기록했다. 7위 셀트리온(068270)은 -0.17%의 등락률로 주가가 보합세를 보였다. 8위 휴림로봇(090710)은 -6.64%의 하락세로 거래를 마쳤다. 9위 제주반도체(080220)는 17.90%의 급등세로 마감했다. 10위 현대무벡스(319400)는 7.67% 하락했다.



이 밖에도 한화오션(042660) ▼1.73%, NAVER(035420) ▲0.21%, HLB(028300) ▲3.57%, 엘앤에프(066970) ▼9.85%, 에이비엘바이오(298380) ▲0.30%, 한미반도체(042700) ▼2.30%, 삼성SDI(006400) ▼2.88%, 셀루메드(049180) ▼29.98%, 에코프로비엠(247540) ▼6.21%, 삼성에피스홀딩스(0126Z0) ▲0.54% 등이 많이 검색되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
12월 31일 장 마감 후 검색비율 1위를 기록한 종목은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로