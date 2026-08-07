88올림픽 ‘화관무’ 창작자 김백봉 탄생 100주년 기념 공연 열린다

세줄 요약 88올림픽에서 2000명이 춘 화관무를 창작한 무용가 김백봉의 탄생 100주년 기념 공연이 다음달 국립국악원 예악당에서 열린다. 부채춤과 화관무, 청명심수 등 대표작 6편을 140여 명의 무용수가 선보이며 그의 예술 철학을 되살린다. 김백봉 탄생 100주년 기념 공연 개최

화관무·부채춤 등 대표작 6편 무대화

예술 철학과 시대정신 재조명

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1988년 서울올림픽에서 2000명의 무용수가 췄던 ‘화관무’를 창작한 무용가 김백봉(1927~2023)의 탄생 100주년을 기념하는 공연이 열린다.김백봉춤보전회는 다음달 9일 서울 서초구 국립국악원 예악당에서 ‘김백봉, 신무용의 르네상스를 이루다’를 개최한다고 7일 밝혔다.그는 한국 근대 무용을 이끈 최승희의 제자이자 동서로, ‘부채춤’과 ‘화관무’ 등 600여 편의 춤을 만들어 한국 신무용의 초석을 다졌다는 평가를 받는다.그의 대표 창작 작품인 ‘화관무’는 한삼과 긴소매로 엮어가는 춤사위로 태고의 태평성대를 표현한 춤이다. 1947년 초연 당시에는 독무였지만, 이후 서울올림픽에서는 2000명이 함께 추는 군무로 발전했다.1952년 무용연구소를 연 이후 1992년 경희대 교수로 정년퇴임할 때까지 수많은 제자를 배출하며 후학 양성에도 힘썼다. 2005년에는 은관문화훈장을 받았다.이번 공연에는 그의 춤을 이어받은 약 140명의 무용수가 출연해 대표작 6편을 선보인다.널리 알려진 ‘부채춤’과 ‘화관무’ 외에도 김백봉의 춤 세계를 집대성한 산조춤 ‘청명심수’가 무대에 오른다. ‘청명심수’는 하늘의 맑고 밝은 기운으로 영혼이 정화되는 과정을 표현했다.이 외에 선형미가 돋보이는 ‘선의 유동’과 ‘장고춤’, ‘광란의 제단’ 등도 프로그램에 포함됐다. 양성옥 한국예술종합학교 명예교수가 공연 예술총감독을 맡았으며, 고인의 차녀이자 김백봉춤보전회 회장인 안나경이 연출에 참여했다.김백봉춤보전회 관계자는 “이번 공연은 김백봉이 남긴 작품을 단순히 재현하는 데 머무르지 않고, 그 안의 예술 철학과 시대정신을 오늘의 감각으로 되살려 이어가고자 했다”고 강조했다.