“다 쓴 호텔 수건, 어디에 둘까” 욕실 바닥? 침대 위?…정답은 바로 ‘여기’[라이프]

세줄 요약 일본 호텔 체인 슈퍼호텔이 사용한 수건을 어디에 둘지에 대한 답을 내놨다. 수건은 욕실 한곳에 모아 두는 것이 좋고, 욕조 안쪽이나 세면대 옆, 욕실 바닥처럼 한곳에 정리하면 청소와 위생에 도움이 된다. 침대 위나 수건걸이는 재사용 의사로 받아들여질 수 있다. 호텔 사용 수건, 욕실 한곳에 모아 두기 권고

침대 위·수건걸이, 재사용 의사로 오해 가능

친환경 정책 호텔, 세탁 요청 문구카드 비치

이미지 확대 호텔 수건 자료사진. 123RF 닫기 이미지 확대 보기 호텔 수건 자료사진. 123RF

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여름 휴가철을 맞아 호텔을 방문했을 때 가장 고민되는 것이 있다. 바로 다 쓴 수건을 어디에 둬야 하는지다. 욕실 수건걸이에 다시 걸어놓을까, 침대 위에 올려놓을까, 아니면 그냥 바닥에 놔둬도 되는 걸까 등 고민해 본 이들을 위해 한 호텔 업계가 정답을 내놓았다.최근 일본의 호텔 체인 ‘슈퍼호텔’은 공식 틱톡 계정을 통해 ‘호텔에서 가장 많이 하는 질문’ 영상을 올렸다. 그중 ‘사용한 수건을 어디에 둬야 하는지 모르겠다’는 내용의 영상은 300만회 조회수를 기록하며 화제를 모았다.해당 영상에는 “항상 세면대에 모아둔다”, “침대 위에 올려놔도 되는지 궁금하다”, “호텔마다 규칙이 다른 것 같다”, “어디 둘지 몰라 헤매다가 창문 아래 두고 나온다”, “욕조에 걸쳐 놓고 온다” 등의 댓글이 달렸다.호텔 측이 안내한 답변은 단순했다. 바로 다 쓴 수건을 욕실 한군데에 모아서 놔두는 것이다. 객실 담당 직원이 청소를 시작할 때 욕실부터 정리하는 경우가 많기 때문이다. 다 쓴 수건을 여기저기 무작정 던져 놓기보다는 한군데 모아 욕조 안쪽이나 세면대 옆, 욕실 바닥 등에 가지런히 두면 치우는 사람에게 훨씬 효율적이고 위생적이다.바닥에 놓는 것은 예의가 없는 것 같아 일부러 수납 선반에 넣어두거나 수건걸이에 다시 걸어놓았다는 이들도 있었다. 그러나 이는 호텔 측이 수건을 ‘재사용하겠다’는 의사로 받아들일 수 있다. 최근 여러 호텔은 친환경 정책을 도입하면서 수건을 수건걸이에 걸어두면 계속 사용하겠다는 의미로 받아들이고 있다. 이러한 호텔들은 세탁을 원하는 경우 수건을 바닥에 내려놔달라는 문구카드나 ‘수건을 재사용하겠다’는 내용의 그린카드를 객실 내에 비치하고 있다.수건을 침대 위에 놓는다는 이들도 있었다. 한 네티즌은 “청소하기 편하라고 침대에 예쁘게 개어둔다”고 말했다. 그러나 축축한 수건을 침대 위에 놓을 경우 매트리스와 침구류가 젖어 위생 문제가 발생할 수 있어 지양해야 한다.