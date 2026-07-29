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‘촬영 중 뇌출혈’ 배우 전승재, 2년 의식불명 끝 사망…46세

이보희 기자
입력 2026-07-29 17:11
수정 2026-07-29 17:11
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2024년 ‘고려 거란 전쟁’ 촬영장서 쓰러져

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배우 전승재. 전승재 SNS
배우 전승재. 전승재 SNS


2년 전 드라마 촬영장에서 뇌출혈로 쓰러졌던 배우 전승재가 끝내 깨어나지 못하고 46세 나이로 세상을 떠났다.

29일 극단 D7의 대표인 배우 민지혁은 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 전승재가 이날 별세했다고 전했다.

전승재는 지난 2024년 초 수원 드라마 세트장에서 KBS 2TV 대하 사극 ‘고려 거란 전쟁’ 촬영 대기 중 뇌출혈로 쓰러져 급히 병원에 이송돼 수술을 받았으나 의식불명에 빠졌다.

이 소식은 전승재가 쓰러진 후 3개월이 지난 후에야 알려졌고, 당시 전승재의 동료 배우인 박지연, 성도현 등은 “힘을 주는 기도와 작은 정성이 필요하다. 부디 힘을 모아달라”라며 전승재의 쾌유를 기원한 바 있다.

전승재는 1979년생으로 지난 2004년 영화 ‘태극기 휘날리며’로 데뷔했다. 이후 ‘해운대’ ‘코리아’ ‘밀정’ ‘신과함께-인과 연’ ‘안시성’ ‘싱크홀’ ‘카운트’ 등 영화에서 단역으로 출연했다.



고인의 빈소는 쉴낙원경기장례식장 특3호실에 마련됐다. 발인은 오는 31일 오전 6시이며, 화장 후 안성유토피아추모관에서 영면에 든다.
이보희 기자
세줄 요약
  • 촬영 대기 중 뇌출혈로 쓰러짐
  • 2년간 의식불명 끝 46세 별세
  • 빈소 마련, 31일 발인 예정
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