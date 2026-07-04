오죽하면 감스트까지 대표팀 감독 지원…“손흥민·옌스 꼭 기용”

세줄 요약 한국 축구의 월드컵 조별리그 탈락과 홍명보 전 감독 사퇴를 두고 비판이 이어지는 가운데, 유튜버 감스트가 대표팀 감독 공개채용 지원 패러디 영상을 공개했다. 손흥민, 이재성, 옌스 기용과 쓰리백 미사용 등을 공약으로 내세웠고, 축구 개혁 논의도 본격화됐다. 월드컵 탈락 뒤 대표팀 비판 확산

감스트, 감독 지원 패러디 영상 공개

손흥민·이재성·옌스 기용 공약 제시

이미지 확대 감스트 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 감스트 유튜브 캡처

이미지 확대 홍명보 감독과 따로 귀국길 오른 손흥민 “다시 뛰겠다” 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 사퇴 의사를 밝힌 홍명보 축구대표팀 감독. 오른쪽은 축구국가대표팀 손흥민이 29일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 국제공항에서 귀국하는 비행기에 오르고 있는 모습. 2026.6.30 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 감독과 따로 귀국길 오른 손흥민 “다시 뛰겠다” 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 사퇴 의사를 밝힌 홍명보 축구대표팀 감독. 오른쪽은 축구국가대표팀 손흥민이 29일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 국제공항에서 귀국하는 비행기에 오르고 있는 모습. 2026.6.30 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락과 홍명보 전 감독의 사퇴 이후 한국 축구를 향한 비판이 이어지는 가운데, 축구 유튜버 감스트가 대표팀 감독 공개채용에 지원하겠다는 패러디 영상을 공개해 눈길을 끌고 있다.감스트는 지난 3일 자신의 유튜브 채널에 ‘감스트 대한민국 축구 국가대표팀 감독 지원합니다’라는 제목의 영상을 올렸다.그는 “대한민국 축구 국가대표팀 감독 공개채용에 지원하게 됐다”며 “남아프리카공화국전을 보고 화가 나 지원하게 됐다”고 밝혔다.이어 대표팀 운영과 관련한 자신의 공약도 내놨다. 감스트는 “쓰리백은 쓰지 않겠다”며 “손흥민과 이재성, 옌스 선수를 꼭 기용하겠다”고 말했다. 이어 “주머니에 손을 넣지 않겠다” “하이드레이션 브레이크 때 선수들과 적극적으로 소통하겠다” “연봉은 전액 유소년 축구를 위해 기부하겠다”고 덧붙였다.이는 홍 전 감독의 전술과 경기 운영, 월드컵 탈락 후 사퇴 기자회견에서 준비한 입장문만 읽고 취재진 질문을 받지 않은 채 회견장을 떠난 모습을 겨냥한 것으로 풀이된다.감스트는 앞서 홍 전 감독의 사퇴 기자회견을 지켜본 뒤 “전혀 안 죄송한 것 같다” “질문도 하나도 받지 않았다”며 “이건 일방적인 사퇴 통보”라고 비판하기도 했다.한국 축구는 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 1승 2패(승점 3)를 기록하며 탈락했다. 각 조 3위 팀에 주어지는 와일드카드 경쟁에서도 10위에 머물며 32강 진출에 실패했고, 홍 전 감독은 성적 부진의 책임을 지고 지난달 29일 사퇴했다.이번 대회는 한국 축구 역사에 여러 불명예 기록도 남겼다. 대표팀은 월드컵 본선 34위에 그치며 1954년 첫 출전 이후 역대 최저 순위를 기록했다. 조별리그 3경기에서 2골에 그친 것은 1998년 프랑스 월드컵 이후 28년 만이며, 멕시코전과 남아프리카공화국전에서 연속 무득점에 그친 것도 1990년 이탈리아 월드컵 이후 36년 만이다.대표팀 부진을 계기로 한국 축구 개혁 작업도 본격화됐다. 문화체육관광부는 박지성 국제축구연맹(FIFA) 분과위원회 위원과 최휘영 문화체육관광부 장관을 공동위원장으로 하는 ‘K-축구 혁신위원회’를 출범했다. 혁신위원회는 감독 선임 시스템 개선과 유소년 육성, 축구협회 운영 혁신 등 한국 축구 쇄신 방안을 논의할 계획이다.