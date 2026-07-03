20대가 다시 읽은 덕에…헤세 ‘싯다르타’ 베스트셀러 1위

세줄 요약 헤르만 헤세의 ‘싯다르타’가 20대의 다시 읽기와 소셜미디어 화제성에 힘입어 교보문고 6월 4주 베스트셀러 1위에 올랐다. BTS 뷔 추천과 전집 팬덤의 영향도 컸고, 세계문학전집이 정상에 오른 것은 이례적이라는 평가가 나왔다. 20대 재독 열풍에 ‘싯다르타’ 1위 등극

소셜미디어·셀럽 추천이 인기 확산 견인

세계문학전집 정상 진입, 이례적 기록

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출판사인 민음사와 교보문고 등은 유튜브 등 소셜미디어에서 베스트셀러 시리즈가 지속적으로 회자되고 방탄소년단(BTS)의 멤버 뷔가 이 책을 추천하는 등 셀럽들의 후기가 이어지면서 인기가 오른 것으로 분석했다.

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역주행 돌풍으로 화제가 됐던 헤르멘 헤세의 ‘싯다르타’가 베스트셀러 1위에 올랐다. 20대의 다시 읽기가 영향을 미쳤다는 분석이다.교보문고 6월 4주 차 베스트셀러 순위에 따르면 ‘싯다르타’는 지난주 대비 한 계단 상승해 1위를 차지했다. 교보문고는 “세계문학전집(중 하나가)이 베스트셀러 최정상에 오른 것은 매우 이례적인 일”이라고 밝혔다.6월 한 달간 ‘싯다르타’의 순위는 1주차 3위, 2주차 4위, 3주차 2위로, 상위권에 꾸준히 올랐다.성·연령별 구매 비중은 20대 여성이 21.9%로 가장 높았다. 특히 여성 구매율이 69.3%로, 전집 팬덤층의 영향이 높았다.지난주 1위를 차지한 송희구의 ‘나의 첫 번째 부동산 교과서’는 2위였다.국내 초판본 출간 이후 최근 국내 100만부 판매를 돌파한 칼 세이건의 ‘코스모스’ 리커버 에디션은 지난주 대비 16계단 올라 11위를 차지했다. 40대 구매율이 36.9%로 가장 높은 수치를 보였다.◆교보문고 6월 4주 베스트셀러1. 싯다르타(세계문학전집 58)2. 나의 첫 번째 부동산 교과서3. 품격 있는 대화를 위한 지식 브리핑4. 부의 갈림길5. 패밀리 레스토랑 가자(하)(완결)6. 니체의 초월자7. 프로젝트 헤일메리(앤디 위어 우주 3부작)8. 안녕이라 그랬어(집에디션 리커버)9. 원피스 114: 갓 밸리 사건10. 내면 근력