예산 필수 여행지 ‘출렁다리’, 7년만에 1000만명 돌파

세줄 요약 충남 예산의 예당호 출렁다리가 개통 7년 만에 누적 방문객 1000만명을 돌파했다. 402m 길이의 다리는 예당저수지와 음악분수, 모노레일 등과 연계돼 사계절 관광명소로 자리 잡았다. 군은 로컬푸드 직매장과 체험 콘텐츠를 확충해 체류형 관광지로 육성하고 있다. 예당호 출렁다리, 누적 방문객 1000만명 돌파

402m 다리와 저수지 연계, 대표 관광명소 자리

로컬푸드·체험 콘텐츠 확충, 체류형 관광 강화

이미지 확대 충남 예산 예당호 출렁다리 야경. 충남도 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 예산 예당호 출렁다리 야경. 충남도 제공

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충남 예산군은 대표 관광 명소인 예당호 출렁다리의 누적 방문객이 1000만명을 돌파했다고 30일 밝혔다.군에 따르면 예산의 ‘예’와 당진의 ‘당’의 첫 글자를 담은 예당저수지는 둘레 40㎞의 우리나라에서 가장 큰 저수지다.예당저수지를 상징하는 출렁다리는 402m 길이로 2019년 4월 개통했다. 부잔교를 비롯해 음악분수, 모노레일 등 다양한 관광시설과 연계돼 사계절 내내 관광객이 찾는 예산군 대표 관광명소로 자리매김하고 있다.출렁다리는 문화체육관광부와 한국관광공사가 공동 주관한 ‘한국인이 꼭 가봐야 할 한국 관광 100선’에도 포함됐다.군은 최근 출렁다리 인근에 예당관광지 로컬푸드 직매장을 개소하고 방문객들이 지역 농특산물을 합리적인 가격에 구매할 수 있도록 했다. 야간경관과 무빙보트, 예당호 어드벤처 등 체험 콘텐츠도 조성해 체류형 관광지로서 경쟁력도 높이고 있다.최재구 예산군수는 “안전을 최우선으로 더욱 다양한 볼거리와 즐길거리를 제공해 대한민국을 대표하는 관광명소로 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.1000만번째 방문객은 당진에 거주하는 김건호(68)씨 가족이다. 캐나다에 거주하는 딸의 일시 귀국을 계기로 함께 예당호 출렁다리를 찾았다가 1000만번째 방문객의 주인공이 됐다.