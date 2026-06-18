“꿈이 있어 삼성 퇴사, 더 늦기 전에”… ‘참교육’ 배우 진기주의 12년 전 이메일 화제

세줄 요약 넷플릭스 드라마 ‘참교육’이 전 세계 45개국에서 1위를 차지하며 인기를 끄는 가운데, 주연 배우 진기주의 과거 퇴사 이메일이 재조명된다. 그는 삼성SDS를 떠나며 꿈을 위해 더 늦기 전에 도전하겠다고 적었고, 이후 기자와 모델을 거쳐 배우가 됐다. ‘참교육’ 45개국 1위, 진기주 재조명

삼성SDS 퇴사 메일, 도전 의지 화제

기자·모델 거쳐 배우 된 이력 주목

이미지 확대 배우 진기주가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘참교육’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 배우 진기주가 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘참교육’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 뉴스1

이미지 확대 2021년 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연한 배우 진기주가 과거 삼성SDS 퇴사를 결심한 이유에 대해 말하고 있다. 유튜브 채널 ‘tvN D ENT’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2021년 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연한 배우 진기주가 과거 삼성SDS 퇴사를 결심한 이유에 대해 말하고 있다. 유튜브 채널 ‘tvN D ENT’ 캡처

이미지 확대 배우 김무열(왼쪽부터)과 이성민, 진기주, 표지훈이 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘참교육’(감독 홍종찬) 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 배우 김무열(왼쪽부터)과 이성민, 진기주, 표지훈이 5일 서울 중구 앰배서더 서울 풀만 호텔에서 열린 넷플릭스 드라마 ‘참교육’(감독 홍종찬) 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.6.5 뉴스1

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넷플릭스 드라마 ‘참교육’이 전 세계 45개국에서 시청 순위 1위에 오르며 또 한 번 K드라마 열풍을 일으키고 있는 가운데 주연 배우 진기주(37)가 과거 삼성SDS를 퇴사하며 동료들에게 보낸 이메일이 화제다.‘참교육’ 흥행 이후 최근 여러 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 진기주가 첫 직장이었던 삼성SDS를 떠나면서 남긴 이메일이 다시 한 번 주목받고 있다.진기주는 이메일에서 “첫 직장에서 좋은 분들을 많이 만날 수 있었기에 큰 복이라고 생각한다”며 “좋은 곳이었기에 퇴사를 결정하는 게 쉽지 않았지만 지금 도전해 보지 않으면 10년, 20년 뒤에 후회할 것 같은 꿈이 있어 용기 내 결심했다”고 말했다.이어 “적응은 무서운 체념을 부른다고 하더라. 그래서 더 늦기 전에 칼을 뽑아 들었다”면서 “더 큰 세상에서 더 많이 경험하고, 다시 만나 뵐 수 있으면 좋겠다. 삼성 울타리 밖에 있는 사람이 됐지만 종종 안부 연락드리겠다”고 적었다.이메일을 접한 네티즌들은 “입사 동기들이 아직까지 커피 차 보내주는 거 보면 주변에 진짜 잘하는 듯”, “뭘 해도 성공했을 도전정신과 사회성”, “2011년 입사면 지금 파트장급” 등 반응을 보였다.진기주의 남다른 이력도 화제다.1989년생인 진기주는 중앙대 컴퓨터공학과를 졸업한 뒤 삼성SDS에 입사했다. 삼성SDS 퇴사 후에는 G1강원민방에서 수습기자로 근무하기도 했다. 이후 슈퍼모델 선발대회에 도전했고, 2015년 드라마 ‘두 번째 스무살’(tvN)로 배우 활동을 시작했다.진기주는 2021년 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 출연해 대기업 사원, 기자, 슈퍼모델을 거쳐 배우가 되기까지의 과정을 솔직하게 털어놓은 바 있다.당시 그는 삼성SDS 재직 시절에 대해 “출퇴근할 때 표정이 점점 안 좋아졌나 보다. 엄마가 ‘하고 싶은 것이 있으면 해보라’고 말씀해 주셨다”며 “취업이 너무 어려웠던 시기였기에 쉽게 용기를 내지 못했다”고 털어놨다.이어 “퇴사 당시 선배와 동기들에게 보낸 메일에 ‘더 이상 고민만 하다가는 늦을 것 같아 칼을 뺐다’고 썼더라”며 “사실은 연기자가 되고 싶었지만, 주변 누구에게도 말하지 못했다. 비웃을까 봐 두려웠다”고 고백했다.한편 진기주는 ‘참교육’에서 교권보호국 조사관 임한림 역을 맡아 시청자들의 호평을 받고 있다.