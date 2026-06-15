K트래블테크 기술에 싱가포르 관광업계 ‘들썩’

관광공사 ‘2026 쇼케이스 데이’

8개사 현지 기관·VC 등에 선봬

이미지 확대 관람객들이 고객 맞춤형의 메이크업 팔레트 프린팅 체험존을 둘러보고 있다.

한국관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 관람객들이 고객 맞춤형의 메이크업 팔레트 프린팅 체험존을 둘러보고 있다.

한국관광공사 제공

세줄 요약 한국관광공사가 싱가포르 KTSC에서 2026 쇼케이스데이를 열어 국내 트래블테크 8개사의 기술을 소개했다. AI 일정 최적화, K팝 투자 중개, 친환경 MICE 솔루션 등이 현지 정부·호텔·VC와 연결되며 해외 판로 확대 가능성을 검증했다. 싱가포르 KTSC서 K트래블테크 쇼케이스 개최

국내 8개사, 정부·호텔·VC와 현지 미팅

현지화 검증과 글로벌 판로 확장 기대

2026-06-16 16면

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국내 트래블테크 기업들이 보유한 기술 및 서비스의 현지 실현 가능성을 입증하고, 해당 기업들이 글로벌 판매 채널을 확장할 수 있는 발판을 마련하는 행사가 마련됐다. 한국관광공사는 지난 11일 싱가포르 해외관광기업지원센터(KTSC)에서 ‘2026 쇼케이스데이’를 열었다고 15일 밝혔다.글로벌리어(AI 기반 여행 일정 최적화), 레드슬리퍼스(K팝 뮤지션 글로벌 투자 중개 솔루션), 만만한녀석들(친환경 MICE 솔루션) 등 8개 트래블테크 기업이 참여해 현지 정부 기관, 호텔 등 수요기업, 벤처캐피털 등과 만났다.싱가포르 KTSC는 관광·테크 기업, 호텔·리조트·MICE 업계와 함께 발굴한 과제에 국내 관광기업을 매칭하는 방식으로 운영된다. 2022년 싱가포르에 문을 연 이후싱가포르관광청과 함께 신규 수요기업 13곳을 발굴하는 등 성과도 냈다.2023년 입주한 미디어앤아트는 비즈니스 매칭 지원을 받아 2024년 한국 문화·예술 전시 기업 최초로 싱가포르관광청 지원을 받았다. 같은 해 10월 싱가포르 그라운드시소 전시장을 열었다. 제주 해녀 문화를 다이닝 콘텐츠로 풀어낸 현지 ‘해녀의 부엌’은 개관 5개월 만에 약 3000 명이 방문했다.민병선 관광산업본부장은 “싱가포르는 관광, 금융, MICE, 호텔·리조트, 글로벌 기업 네트워크가 밀집한 도시국가로, 서비스의 현지화 가능성을 검증하기 좋은 최적의 시장”이라며 “앞으로도 국내 관광기업이 글로벌 시장에 안착할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.