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보령 섬에 예술을 품는다…‘섬비엔날레’ D-299일

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-06-08 16:33
수정 2026-06-08 16:33
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세줄 요약
  • 국내 첫 섬비엔날레, 보령 원산도·고대도 개최
  • 24개국 70여 명 참여, 해변·빈집·숲 전시장화
  • 내년 4월 개막, 섬 생태·문화 가치 재해석
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‘2027 제1회 섬비엔날레 디-데이(D-day) 전광판 제막식’이 열리고 있다. 충남도 제공
‘2027 제1회 섬비엔날레 디-데이(D-day) 전광판 제막식’이 열리고 있다. 충남도 제공


국내 최초로 섬을 주제로 열리는 제1회 섬비엔날레가 개막 299일을 앞두고 있다. 섬비엔날레조직위원회는 8일 도청에서 전형식 정무부지사 등이 참석한 가운데 ‘2027 제1회 섬비엔날레 디-데이(D-day) 전광판 제막식’을 열고 성공 개최를 다짐했다.

섬비엔날레는 도와 보령시가 주최하고, 조직위가 주관한다. 내년 4월 3일부터 5월 30일까지 2개월간 보령 원산도와 고대도 일원에서 ‘움직이는 섬: 사건의 수평선을 넘어’를 주제로 펼쳐진다.

충남의 오색찬란한 섬들이 세계의 예술을 품는 ‘섬비엔날레’ 추진 방향은 ‘섬의 생태·문화적 가치의 재해석’이다.

그동안 ‘비엔날레’ 하면 대도시의 으리으리한 미술관이나 번듯한 실내 전시장을 떠올렸다. 하지만 보령은 그 답답한 ‘화이트 큐브’를 과감히 부쉈다.

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‘2027 제1회 섬비엔날레 디-데이(D-day) 전광판 제막식’이 열리고 있다. 충남도 제공
‘2027 제1회 섬비엔날레 디-데이(D-day) 전광판 제막식’이 열리고 있다. 충남도 제공


바닷바람이 부는 해변, 섬에 남아 있는 낡은 빈집, 소나무 숲이 모두 전시장이 된다. 24개국에서 70여 명(팀)의 예술가들이 이 작은 섬으로 몰려와 80여 점의 작품을 쏟아낸다.

참여 예정 작가는 국내 31명과 국외 39명 등 총 70명(팀)이다. 주전시장인 원산도 섬문화예술플랫폼, 원산도·고대도 빈집과 유휴 공간, 백사장, 해안 도로 등에서 조각, 설치, 회화, 미디어, 퍼포먼스 작품 80점을 선보인다.

섬비엔날레 핵심 인프라인 섬문화예술플랫폼은 9886㎡ 부지에 연면적 3989㎡로, 300억원을 투입해 올해 말 준공을 목표로 공사를 서두르고 있다.

전 부지사는 “우리는 이번 비엔날레를 통해 충남의 소중한 해양문화 자원을 세계적인 콘텐츠로 승화시키고, 섬이 가진 무한한 가치를 새롭게 창출해 낼 것”이라고 강조했다.

조직위는 이날 제막식에 맞춰 섬비엔날레 누리집(https://www.islandbiennale.or.kr/html/site/kor/onepage.html)과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 키비주얼(Key Visual·공식 시각 이미지)을 공개했다.
보령 이종익 기자
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