성인 10명 중 6명, 1년에 책 한 권도 안 읽는다…독서율 역대 최저

이미지 확대 독서율 추이 그래프. 문화체육관광부 제공. 닫기 이미지 확대 보기 독서율 추이 그래프. 문화체육관광부 제공.

이미지 확대 매체별 독서율 추이. 문화체육관광부 제공. 닫기 이미지 확대 보기 매체별 독서율 추이. 문화체육관광부 제공.

이미지 확대 독서 장애요인. 문화체육관광부 제공. 닫기 이미지 확대 보기 독서 장애요인. 문화체육관광부 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지난해 우리나라 성인 10명 가운데 6명 이상이 1년간 책을 단 한 권도 읽지 않은 것으로 나타났다. 독서의 해, 독서 주간, 독서 국가 선포식 등 다양한 독서 관련 이벤트가 줄을 이어도 독서율을 높이지는 못한 것으로 드러났다. 다만 20대의 종합독서율은 소폭 증가해 청년층을 중심으로 새로운 독서 흐름이 포착됐다.문화체육관광부가 6일 발표한 ‘2025 국민 독서실태조사’에 따르면 지난해(2024년 9월∼2025년 8월) 일반 도서를 단 한 권이라도 읽거나 들은 사람의 비율을 뜻하는 연간 종합독서율이 38.5%에 그쳤다. 10명 중 4명도 책을 안 읽었다는 뜻이다. 이는 2023년(43.0%)보다 4.5%포인트 하락한 수치로, 1994년 독서 실태조사(격년)를 실시한 이래 최저치다.성인의 연간 종합독서량은 2.4권으로, 2023년(3.9권)보다 1.5권 줄었다. 종이책 독서량은 1.3권, 전자책은 0.9권, 오디오북은 0.2권에 그쳤다. 도서 구입량은 종이책 0.8권, 전자책 0.6권이었다.연령별로 보면 60세 이상 노년층의 종합독서율이 14.4%에 불과했다. 반면 20대(19∼29세)는 75.3%로 가장 높았다.소득에 따라서도 격차가 컸다. 월평균 소득 500만원 이상 고소득층의 독서율은 56.1%였고, 200만원 이하 저소득층은 13.4%에 불과했다.매체별로는 20대의 경우 전자책 독서율(59.4%)이 종이책(45.1%)을 크게 앞질렀고, 오디오북 독서율도 60대 미만 전 연령대에서 증가세를 보였다. 종이책으로만 치면 성인 독서율이 28.8%로, 성인 10명 중 7명이 1년에 종이책을 한 권도 읽지 않은 셈이다.학생의 종합독서율은 94.6%로, 2023년(95.8%)보다 소폭 하락했지만, 여전히 높은 수준을 유지했다. 연간 독서량은 31.5권으로, 전년 대비 4.5권 줄었다.독서 장애요인으로는 ‘일(공부) 때문에 시간이 없어서’(성인 25.7%, 학생 30.4%)가 가장 많았고, ‘책 이외의 다른 매체·콘텐츠 이용’(24.3%, 19.1%), ‘다른 여가·취미 활동’(10.9%, 12.2%)이 뒤를 이었다.이번 조사는 2025년 9월 1일부터 11월 5일까지 전국 만 19세 이상 성인 5000명과 초·중·고등학생 2400명을 대상으로 실시됐다.